L’appello di Toti: “Quarta dose per tutti? Non sarà un concorso a premi, ma i vulnerabili vadano a vaccinarsi”

Liguria. “Se in autunno tutti dovranno fare la quarta dose lo deve decidere il ministero della Salute, l’Iss, Aifa ed Ema. Io immagino, ma la mia è solo una suggestione, che non andremo alla quarta, quinta e sesta dose come se fosse un concorso a premi. Andremo con un richiamo stagionale per chi lo vorrà fare, esattamente come si fa col normale vaccino antinfluenzale”.

Lo dice il presidente della Liguria Giovanni Toti nel giorno di Pasquetta a margine della visita agli ospedali Gaslini e San Martino, mentre domani (martedì 19 aprile) partono le prenotazioni della quarta dose per over 80 e over 60 ultrafragili.

La settimana scorsa era stato il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi, in un’intervista a Genova24, a prospettare una nuova campagna vaccinale universale dopo l’estate per abbattere la circolazione del virus, ma con un vaccino aggiornato per risultare efficace anche contro le nuove varianti. Per ora toccherà solo a determinate fasce di popolazione: gli ultraottantenni, gli ultrafragili con più di 60 anni e gli ospiti della Rsa. Una platea che in Liguria cuba circa 177mila persone che da martedì potranno prenotare attraverso i consueti canali, cioè il portale prenotovaccino.regione.liguria.it, gli sportelli Cup, il numero verde 800938818 e anche le farmacie abilitate al servizio Cup.

Il timore, però, è che l’adesione non sia completa. Dal San Martino il presidente Toti lancia un appello: “Speriamo che trattandosi degli ultraottantenni e degli ultravulnerabili abbiano attenzione per loro stessi. Chi si è vaccinato ormai per tre volte non credo abbia difficoltà ad accogliere la quarta dose come elemento aggiuntivo di protezione. Abbiamo ormai una letteratura scientifica piuttosto consolidata sul fatto che dopo alcuni mesi la protezione del vaccino inizi a calare, era giusto cominciare dalle persone più vulnerabili. Mi auguro che tutti rispondano, che i medici di famiglia e tutti coloro che hanno la possibilità di interagire coi pazienti lo facciano consigliando di vaccinarsi al più presto”.

Dopo la visita al Gaslini, Toti si è recato al policlinico San Martino dove, insieme al direttore generale Salvatore Giuffrida, ha visitato il reparto di Neurochirurgia diretto dal professor Gianluigi Zona, le centrali 118 e 112 (padiglione B) e il reparto di malattie infettive, diretto dal Matteo Bassetti.

“È la prima Pasqua in cui i nostri ospedali tornano a essere non solo accessibili dall’esterno ma anche impegnati al di fuori del Covid. Certo, è ancora faticoso, ma gli ospedali stanno riprendendo la loro attività di elezione, che è la loro funzione”, commenta Toti. E l’aumento dei ricoveri registrato dagli ultimi bollettini non fa paura: “I letti in terapia intensiva sono ai minimi storici, i pazienti oscillano a seconda del lavoro dei reparti. Quando la medicina territoriale è meno presente è chiaro che la domanda di pronto soccorso resta più elevata. Nei prossimi giorni sono certo che si riequilibrerà. La pandemia c’è, non va sottovalutata, il Covid circola ancora tra noi, ma se pensiamo a quello che era due anni fa, sia per l’impatto della paura sia per la capacità di cura e i vaccini, direi che è una pandemia sotto controllo”, conclude il governatore.