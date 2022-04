L’Albisola Pallavolo vince il campionato territoriale Under 18 femminile

L’Albisola Pallavolo ha vinto il campionato territoriale Under 18. La formazione dei coach Luca Parodi e Samuele Lavagna ha superato nella final four Celle Varazze Volley Azzurra e Pallavolo Carcare.

Nel derby del ponente savonese in semifinale, le biancazzurre si sono imposte 3 a 0. I set sono terminati 25-21, 25-15 e 25-23. Nella finalissima contro la formazione valbormidese, che aveva in precedenza battuto le sanremesi di Sushi House NLP, le albisolesi hanno vinto 3 a 1. Il set che ha deciso le sorti del campionato è stato a dir poco emozionante, con l’Albisola che ha prevalso 26 a 24. I primi due set sono stati equamente spartiti: 25 a 20 il primo a favore dell’Albisola, medesimo punteggio nel secondo ma a parti invertite. Terzo set vinto senza storia, 25 a 9.

Così coach Luca Parodi: “Come normale che sia, la finale è stata una battaglia. Le ragazze sentivano la partita, anche perché lo scorso anno in under 17 eravamo usciti in semifinale. Le ragazze ci hanno messo tanto cuore e penso che abbiamo meritato. Abbiamo giocato con tante ragazze sotto leva”.