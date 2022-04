L’Albisola Pallavolo si laurea campione territoriale Under 19

L’Albisola Pallavolo Spinnaker è campione territoriale categoria under 19. La squadra di coach Elvio Ferrari ha superato 3 a 0 la formazione Autoscuole Riunite Sanremesi ed Armesi Mazzucchelli conquistando il titolo con una giornata di anticipo. I set sono terminati 25-16, 25-17 e 25-16.

Il percorso dei biancazzurri è stato pressoché perfetto. Lo testimoniano i numeri. Undici vittorie in altrettante partite ottenute con trentatré set vinti e solo quattro set lasciati agli avversari.

“La cosa più importante – sottolinea lo staff tecnico – è che il gruppo è cresciuto nell’arco della stagione e ha meritato questo risultato”.

Il prossimo appuntamento saranno le finali regionali che si disputeranno il 15 maggio: “I nostri ragazzi cercheranno di far il massimo per ben figurare al cospetto delle migliori formazioni liguri tra le quali spicca la Colombo Genova, società, campione italiana in carica nella categoria under 19”.

Ecco il roster dei campioni:

Garbarino Alessandro (2005 banda)

Presciutti Luca (2004 banda)

Cuzari Alessandro (2004 banda)

Marchese Christian (2004 banda)

Lenzini Christian (2003 palleggio)

Apicella thomas (2003 palleggio)

Caviglia Dario (2004 centro)

Parodi Daniele (2004 centro)

Stella Federico (2005 centro)

Matuliak sandr sasha (2005 centro)

Leonelli dennis (2003 opposto)

Cotto Gabriele (2005 opposto)

Garbarino Andrea (2003 libero)

Rebagliati Davide (2005 libero )

Staff tecnico

1°all Ferrari Elvio

2°all Caviglia Paolo

Scoutman: Peluffo Andrea