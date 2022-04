L’Agenzia per il lavoro Kelly Services assume personale anche in Liguria

Liguria. Kelly Services, agenzia per il lavoro che da oltre 75 anni opera sul mercato internazionale delle workforce solutions, cerca 40 persone da inserire nelle sue 19 filiali italiane in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria (sede a Genova in via XX Settembre), Toscana e Lazio.

Desiderio di essere protagonisti in un settore strategico come la gestione delle risorse umane e volontà di crescere nel contesto di un’azienda internazionale sono le ambizioni che Kelly Services cerca nei candidati da inserire nelle sue filiali in Italia. Attenzione alle persone, qualità del lavoro, formazione continua, possibilità concreta di esprimere il proprio potenziale e di crescere rapidamente è quello che Kelly mette a disposizione delle persone che verranno assunte.

Le posizioni aperte sono quelle di recruiter, senior recruiter, recruiting supervisor, recruiter manager, talent sourcer, sales consultant e senior sales consultant.

È possibile segnalare la propria candidatura attraverso la pagina dedicata https://www.kellyservices.it/lavora-con-noi del sito Kelly Services Italia.