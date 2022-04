La tripletta di Tobia tiene vivo il Legino in chiave play off: “Pensiamo di partita in partita”

Il rientro in campo dopo l’infortunio di Nicolò Tobia è stato di quelli da ricordare. Il classe 2003 ha realizzato una tripletta contro il Vallescrivia. Il secondo tris stagionale gli consente di andare in doppia cifra portando a dodici il bottino.

I verdeblù si sono imposti con un eloquente 5 a 1. Le altre due reti portano le firme di Romeo e di Anselmo. Non poteva esserci viatico migliore per affrontare le ultime due giornate, che saranno decisive per la stagione. Contro Borzoli e Ceriale sarà d’obbligo cercare di fare bottino pieno per sperare in una qualificazione play off che al momento appare difficile ma non impossibile calendario alla mano. Oltre a posizionarsi nella griglia dal secondo al quinto posto, ora il Legino è quinto alla pari con il Soccer Borghetto, sarà importante accorciare e ridurre a meno di sette punti il gap con chi precede.

Così Nicolò Tobia a fine gara: “Siamo stati bravi perché sapevamo che sarebbe stato importante arrivare pronti dal punto di vista fisico a questa partita. Abbiamo allenato bene in settimana la parte di corsa. Abbiamo gestito bene entrambe le frazioni di gioco. Bene anche i campi”.

“A inizio anno – prosegue – non avrei pensato che sarei arrivato a queste cifre. Ma quello che conta è il collettivo, che mi ha permesso di raggiungere questo risultato. Per noi giovani poter giocare in questo gruppo e con giocatori di questa esperienza deve essere uno stimolo in più. I giovani sono stati la forza in più. Tutti i giovani hanno grandi prospettive”.

Borzoli e Ceriale sono le prossime partite: “Pensiamo di partita e speriamo anche in risultati favorevoli dagli altri campi”.