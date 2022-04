La testimonianza: “Mia moglie non è autonoma, con la radiologia domiciliare sollevato da un peso enorme”

Valbormida. Pubblichiamo il testo di una lettera inviata da un lettore alla nostra redazione.

Avevo un grosso problema e poi sono arrivati due angeli ed tutto è andato bene.

Mia moglie soffre di alzheimer e in questi giorni, non essendo più in grado di deambulare e dovendo fare dei raggi urgenti, vista la sua situazione mentale avrei avuto seri problemi a trasportarla in ospedale.

La soluzione è stata radiologia domiciliare. Non ne sapevo niente, ma mia figlia, tramite un’amica, ha saputo che l’ospedale fa da un po’ questo servizio nelle rsa con l’intenzione di espanderlo al domiciliare.

Semplicemente con la richiesta del mio medico curante in poche ore me li sono trovati a casa: gentilissimi, professionali, e in un’ora di tempo hanno fatto i raggi a mia moglie sollevandomi da un peso enorme. Ringrazio Marika Dagnino e Iuri Dotta per la simpatia e la particolare cura dimostrata e ringrazio soprattutto l’Asl 2 che, credo, risolverà a molti il problema che ha risolto a me.

Grazie infinite e continuate cosi.