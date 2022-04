La Soprintendenza si riprende Forte San Giovanni, Frascherelli: “Lavoreremo affinché il CSF continui ad essere parte attiva”

Finale Ligure. Dopo 30 anni di attività varie all’interno di Forte San Giovanni, il Centro Storico del Finale termina il suo percorso. La Soprintendenza, proprietaria del Forte attraverso il Polo Museale, ha deciso di imboccare una strada nuova.

“L’amministrazione è profondamente grata al Centro Storico per il servizio ultraventennale che la nostra associazione ha svolto in questa struttura – dichiara il sindaco Ugo Frascherelli – Non soltanto in termini di gestione dello stesso con visite ed eventi che tutti noi finalesi abbiamo seguito e ammirato, ma anche per le energie spese per il suo mantenimento che hanno permesso alla struttura di permanere in ottimo stato manutentivo fino ad oggi”.

“Il CSF è stato, è, e sarà sempre un importante punto di riferimento per la nostra Città – prosegue – e vorremmo, pur consapevoli che le scelte non spettano a noi, che possa continuare ad esserlo anche nella futura gestione del Forte San Giovanni. Il contributo di una grande e generosa associazione di volontariato è particolarmente prezioso ed il valore della sua collaborazione è enorme. Perderlo significherebbe poi rimpiangerlo, anche perché difficilmente si sarà capaci di sopperire alla sua mancanza. Lavoreremo affinché anche in futuro l’associazione possa essere parte attiva”, conclude il primo cittadino.