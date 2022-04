La sanità savonese piange la scomparsa dell’oss Nicoletta Bistolfi

Savona. Lutto nel mondo sanitario savonese che piange la scomparsa di Nicoletta Bistolfi, oss del blocco operatorio centralizzato dell’ospedale San Paolo. Aveva 58 anni.

Il centralino per l’Emergenza Covid era stato il suo ultimo compito, che come al solito aveva svolto egregiamente. Negli ultimi anni, infatti, rispondeva al numero dell’Asl2 per aiutare i positivi al virus a seguire l’iter indicato dai protocolli sanitari. Ma in passato aveva lavorato anche nel reparto di medicina.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi che la ricordano come una persona gentile, solare e una grande lavoratrice. Una donna forte con cuore d’oro e un grande senso dell’umorismo che le permettevano di portare allegria e regalare tanti sorrisi a chi la incontrava.

Nicoletta lascia il marito Diego Gallo e la figlia Valentina. I funerali saranno celebrati oggi (martedì 6 aprile) alle 15:30 nella chiesa di Lavagnola.