La rigenerazione di Albisola passa dall’Università di Genova e dai singoli cittadini: formulato un questionario ad hoc

Albisola/Genova. Nell’ambito della collaborazione tra il Comune di Albisola Superiore e il Dipartimento di Ingegneria Civile Chimica Ambientale dell’Università di Genova è stato sviluppato un questionario diretto ai cittadini per “registrare la sensibilità della comunità circa tematiche, zone di interesse e attività per elaborare soluzioni condivise capaci di migliorare la qualità della vita all’interno della città”.

Il questionario è stato realizzato dagli studenti di Tecnica urbanistica del corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile Architettura che, guidati dalle professoresse Francesca Pirlone e Ilenia Spadaro, si occupano da tempo delle tematiche legate alla rigenerazione urbana. Dopo aver lavorato presso altre città come Genova e Busalla in precedenza, quest’anno lo sguardo è rivolto su Albisola Superiore.

“Il laboratorio si concentra sulla piana di Albisola dividendola in tre porzioni che vedranno coniugare tematiche differenti che le rendono peculiari – spiega il consigliere albisolese Davide Erriu -. Le domande contenute nel questionario sono prettamente dedicate a comprendere la sensibilità che il cittadino ha sulle potenzialità della propria cittadina, aperte a suggerimenti che gli stessi possono esprimere liberamente e in forma anonima”.

“In un’ottica di pianificazione partecipata è importante raccogliere informazioni, punti di vista, esperienze di chi quotidianamente attraversa il territorio al fine di elaborare analisi e studi, proporre nuove soluzioni dedicate alla trasformazione del tessuto urbano. Chi volesse dedicare due minuti del proprio tempo nel dare un contributo può cliccare sul link e compilare il questionario” conclude Erriu.