La querelle sul PS di Albenga arriva in Senato: a chiederne la riapertura non è un ligure, ma la calabrese Corrado

Albenga. La querelle sul pronto soccorso e sull’ospedale Santa Maria di Misericordia travalica i confini comunali e non solo: anche quelli regionali, e sbarca a Roma, nell’aula del Senato.

Il tema è la riapertura del “Ps” di Albenga, corredata anche da una richiesta, motivata, di “revisione del decreto Balduzzi”. E non è mancata un’accusa diretta sulla “narrazione” della distanza, di cui si è tanto dibattuto, tra Albenga e Pietra Ligure. Il tutto, corredato da un appello a vigilare sulla situazione rivolto alla Corte dei Conti.

La curiosità? A presentare l’intervento, chiedendo massima attenzione sul tema, non è stato un senatore ligure o eletto in Liguria, bensì una senatrice calabrese.

Un’apparente incongruenza che potremmo definire stranezza, ma che non è passata inosservata agli occhi degli albenganesi e, in particolare, a chi li rappresenta in questa battaglia: “Speriamo che ora anche i rappresentanti delle istituzioni eletti nella nostra zona si diano da fare in difesa di un elemento necessario per la vita e la salute del territorio”, hanno fatto sapere dal movimento “Senza Pronto Soccorso si muore”.

A presentare l’intervento in Senato è stata Margherita Corrado, originaria di Crotone, con un passato recente nel “Movimento 5 Stelle” e oggi tra le file del Gruppo Misto. Nessuna correlazione oggettiva con la Liguria se non il suo “grande amore per la Riviera” che l’ha spinta ad un intervento forte, in un’aula istituzionale, a Roma: proprio quello che è stato richiesto a gran voce e a più riprese, ma senza esito, dalle comunità locali.

“L’ospedale di Albenga nasce nel 1558 e nei secoli successivi importanti lasciti di benefattori locali ne hanno permesso ampliamento e potenziamento, – ha esordito Corrado partendo con excursus storico. – Nel 1956 la vecchia struttura in centro città è stata ampliata ulteriormente, con un moderno padiglione, ma nei primi anni 2000 è stata dismessa per realizzare, grazie alla vendita di questo e altri beni, lasciti degli avi alla comunità, un nuovo ospedale in posizione maggiormente strategica (l’attuale Santa Maria di Misericordia)”.

“Quando viene inaugurato, nel 2008, è l’ospedale più nuovo, funzionale e modernamente attrezzato della Liguria. Subito dopo però è iniziata la politica dello smantellamento. A partire dal reparto di ostetricia e ginecologia che, neanche ancora utilizzato è stato saccheggiato di tutte le attrezzature, comprese le vasche per il parto in acqua, trasportate in alcuni casi in altri nosocomi. Quindi c’è stata la chiusura di altri reparti, fino alla chiusura del pronto soccorso”, ha proseguito.

“E i fatti sembrano confermare una strategia mirata all’ingresso dei privati all’interno dell’ospedale. Nel 2012, migliaia di persone sono scese in piazza per protestare e sono state raccolte oltre 20mila firme a sostegno dell’ospedale e del pronto soccorso, ma la politica pare non aver visto né sentito nulla. Tra aperture, chiusure, bandi pubblicati e poi ritirati, siamo arrivati ad oggi con una nuova manifestazione, che ha visto migliaia di persone scendere in piazza nuovamente per chiedere il PS e il pieno utilizzo di un ospedale che oggi è un bellissimo contenitore vuoto”, ha aggiunto ancora.

Ed è qui che Corrado ha fatto appello alla Corte dei Conti, stupita dalla disparità di trattamento tra strutture più datate e fatiscenti ed un ospedale nuovo e moderno come quello di Albenga: “Forse la Corte dei Conti potrebbe avere qualcosa da dire visto che si continua ad investire su struttura vecchie e inadeguate mentre non si utilizza un bene disponibile”.

Quindi, la richiesta di revisione dell’ormai celebre decreto ministrale Balduzzi: “È importante sottolineare che il decreto Balduzzi, utilizzato a più riprese dai detrattori dell’ospedale di Albenga, non tiene conto che il comprensorio conta circa 60mila abitanti, ma che per buona parte dell’anno vede quel numero aumentare, anche oltre il milione, per via delle presenze turistiche”.

Infine, una risposta, seppur indiretta, alle affermazioni secondo cui “non esistono problemi di spostamento, essendoci ‘solo’ 12 km tra Albenga e Pietra Ligure”: “In Liguria le distanze non vanno misurate in chilometri, ma in tempi di percorrenza, visto lo stato disastroso di strade e vie di collegamento. Le ambulanze impiegano tantissimo tempo per raggiungere il pronto soccorso di Pietra Ligure, che è sempre al collasso, come testimoniano i pazienti e gli stessi dipendenti”.

“L’ospedale di Albenga e il suo pronto soccorso pertanto risultano fondamentali per garantire la salute dei cittadini e di tutti coloro che, recandosi in vacanza o per necessità in Riviera, hanno bisogno di quel presidio”, ha concluso la senatrice Corrado.

E non sono mancati nei commenti al video, postato dalla senatrice sulla sua pagina Facebook, commenti di ringraziamento da parte degli albenganesi, ai quali ha risposto così: “Nessun luogo manca di dignità o ne ha meno degli altri, così come nessun cittadino. Lieta di avere assecondato una sollecitazione che arriva dal territorio italiano, perché il mandato dei parlamentari è nazionale, dagli stessi cittadini sensibili alle sorti dei beni pubblici che mi sollecitarono a rivolgermi al Ministro della cultura ai tempi della tentata vendita a privati dell’isola Gallinara“.