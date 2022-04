La promessa varazzina di sci freestyle Alessia Ambrosi trionfa sulle nevi dell’Alto Adige 

Varazze. Il gradino più alto del podio. Diciassette anni il prossimo 20 aprile. Grinta e passione. Ecco la varazzina Alessia Ambrosi, promessa di sci freestyle, che continua ad arricchire il suo palmares.

Ultima la brillante performance di domenica scorsa che l’ha incoronata al primo posto per la sua categoria, allievi, e seconda nei Campionati Italiani Assoluti Freeski Slopestyle 2022 sulle Dolomiti, in Alto Adige, nel comprensorio sciistico Plan de Corones Kronplatz, Val Pusteria. Un ottimo risultato per la conclusione della stagione agonistica.

Alessia, che sogna “i cerchi olimpici” ha lasciato da qualche anno il mare di Varazze per il Veneto, Falcade, dove fa parte del team Valbelluna Freeski.