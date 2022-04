La minoranza attacca Tomatis sull’avanzo di un milione: “Dilettante. I soldi andavano spesi in servizi”

Albenga. “E’ incredibile e pertanto ci auguriamo si tratti di un errore di comunicazione con immediata errata corrige. Non possamo nemmeno immaginare che un sindaco, davanti ad un avanzo di oltre 1 milione di euro nel bilancio 2021, dichiari a mezzo stampa che ora, oggi si possono spendere. I soldi dell’avanzo di amministrazione andavano spesi nel 2021 e andavano spesi dove erano stati preventivati, ovvero sul sociale e sulle assunzioni“. A dirlo sono i consiglieri di minoranza Diego Distilo (Aria Nuova per Albenga), Roberto Tomatis (Fratelli d’Italia), Eraldo Ciangherotti Forza Italia e Cristina Porro (Lega).

“In consiglio comunale abbiamo assistito a una scena muta compatta dell’amministrazione comunale imbarazzata e demoralizzata – prosegue la minoranza -. Ma la colpa non è di certo dei consiglieri comunali alla prima esperienza amministrativa, bensì del loro sindaco, una persona inadeguata al ruolo ricoperto, inacapace dal punto di vista amministrativo, un dilettante allo sbaraglio. Dalla presentazione del bilancio comunale, l’unica entrata del 2021 che è interessata al sindaco di Albenga sono stati i 600 mila euro di incasso provenienti dalle multe elevate ai cittadini mediante autovelox, usando i nostri vigili con appostamenti codardi a discapito dei conducenti di veicoli che si recano a lavoro o ad accompagnare i figli a scuola”.

“Oltre alle multe, i cittadini tutti devono sapere che questa amministrazione non riesce nemmeno a programmare i concorsi necessari per assumere persone e coprire così i posti lasciati vacanti dai 23 dipendenti andati in pensione. I cittadini devono sapere che, malgrado abbiano respinto diverse domande di contributi economici dicendo che non c’erano più soldi e non abbiano messo a punto progetti per l’aiuto alle famiglie, hanno preferito chiudere il bilancio 2021 preferendo apparire parsimoniosi agli occhi dell’elettorato con un bottino di avanzo di amministrazione, piuttosto che aiutare le famiglie in difficoltà con la spesa settimanale e gli affitti delle locazioni”.

“Forse questi signori seduti al governo grazie certamente all’apparentamento virtuale con le liste di Aria nouova, non sanno che l’amministrazione comunale non è un’azienda privata dove il risparmio crea guadagno ma nella pubblica amministrazione i soldi bisogna usarli per i servizi e per le manutenzioni. Basta girare per Albenga e rendersi conto dello stato di degrado delle strade in cui ci troviamo”.

“A questo punto consigliamo al sindaco Riccardo Tomatis di accantonare l’avanzo di amministrazione per il 2024, quando, dopo le prossime elezioni, in comune arriverà una nuova amministrazione comunale, finalmente presente in città, che non si nasconda negli uffici o faccia finta di parlare al cellulare mentre cammina per strade e vie cittadine pur di non dare spiegazioni ai cittadini. Cari cittadini, tenete duro – concludono –. Due anni passano in fretta e, finalmente, ad Albenga non saremo più amministrati dalla ‘proloco’ di un paese fantasma, ma da un a squadra di persone capaci e volenterose”.