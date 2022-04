La Guerra in Ucraina irrompe sul 25 Aprile. Toti: “Sbagliato rinnegare la Nato”

Liguria. Lo sfondo della guerra in Ucraina e le ripercussioni geopolitiche e militari animano questo 25 Aprile, una Festa della Liberazione che sarà celebrata in gran parte come in epoca pre-Covid, ma che non manca ancora una volta di alimentare polemiche politiche.

“La Nato è l’ombrello che difende tutti noi e ha difeso la nostra libertà dalla seconda Guerra Mondiale a oggi e non credo che rinnegare la Nato sia qualcosa che si lega ai valori della Resistenza” ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a pochi giorni dall’anniversario della Liberazione.

Un intervento che arriva dopo la prese di posizione della senatrice Liliana Segre, che ha affermato “…il 25 aprile è impossibile cantare Bella Ciao senza pensare agli ucraini, visto che sono stati invasi e la loro resistenza va sostenuta…”.

“Liliana Segre dice una parola definitiva: quando un Paese è invaso – aggiunge Toti – non si può essere né indifferenti, né equidistanti. È ovvio che si sta accanto a chi oggi subisce un’odiosa aggressione e si difende in tutti i modi possibili. Non c’è nessuna polemica con Anpi”.

“Il 25 aprile noi celebreremo coloro che hanno combattuto e sono morti per la nostra libertà e lo hanno fatto con un fucile in mano, dato dalle potenze amiche. Ci sono valori – ha concluso Toti – per cui vale la pena combattere e morire, questo vale per l’Italia e per gli amici ucraini”.

Dunque questo 25 aprile si dovrà confrontare con la guerra esplosa nel cuore dell’Europa, con l’Anpi rimasta sulla linea di non veder gradite le bandiere della Nato per le celebrazioni della ricorrenza, “bisogna parlare di pace. Non siamo mai stati equidistanti. Siamo dalla parte degli aggrediti. Ed è giusto definire la lotta armata degli ucraini come una lotta di resistenza, ma secondo noi sarebbe sbagliato identificare la resistenza italiana con quella ucraina”.

E ancora il presidente nazionale dell’Anpi Pagliarulo ha sottolineato i pericoli di una escalation dovuta alla fornitura di armi all’Ucraina: “Si è innescato un meccanismo a catena verso un riarmo generalizzato, per questo è necessario un messaggio di pace e di conclusione del conflitto”.