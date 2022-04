La Cairese sfodera il tridente e rientra in corsa per la D, Alessi: “Gara perfetta, ora sei punti”

La Cairese ne veniva da due sconfitte, contro la Fezzanese e contro l’Albenga, e sembrava ormai fuori da giochi. Così non è più dopo ieri, visto che la squadra ha rifilato tre goal senza subirne al Rapallo Rivarolese. Risultato che estromette quasi definitivamente i tigullini dalla corsa primo posto e rimette in pista la Cairese per la seconda piazza, che significa play off e quindi la possibilità di continuare a sperare nel salto di categoria.

I gialloblù hanno vinto nella ripresa, andando a segno con tre giocatori del reparto offensivo. Ha aperto le marcature Poggi, ha raddoppiato Pastorino e capitan Saviozzi ha calato il tris.

L’allenatore Diego Alessi elogia la prestazione del collettivo rammaricandosi per qualche punto di troppo perso per strada: “Partita perfetta, ma non è la prima. Purtroppo ci manca qualche punto. Non parlo del match con l’Albenga, che è stata una giornata storta. Mi riferisco al pareggio contro il Finale e alla sconfitta contro la Fezzanese, sono state partite al termine delle quale avremmo meritato più del solo punto conquistato”.

Vincere attraverso il gioco è il mantra della Cairese di quest’anno: Questa squadra nonostante le due sconfitte consecutive ha sfoderato l’ennesima prestazione di livello contro una pretendente alla vittoria del campionato. Abbiamo dimostrato di meritare i primi posti. Abbiamo giocato molto bene su un campo in perfette condizioni che ha agevolato il nostro gioco”.

Tra i motivi di un successo così importante, la capacità di interpretare bene le fasi della partita: “L’unico rammarico è non aver chiuso in vantaggio il primo tempo. Poi, nella ripresa si sono aperti degli spazi perché sono venuti a pressarci e siamo riusciti a capitalizzare le occasioni avute. Nel primo tempo abbiamo tenuto molto la palla, poi ci sono venuti a prendere più alti. Ne abbiamo approfittato per giocare alle loro spalle verticalizzando. Bravissimi i ragazzi a interpretare alla perfezione una partita che ha avuto due volti”.

La classifica ora è decisamente più rosea e sei punti contro Campomorone e Taggia potrebbero spalancare le porte del secondo posto: “Siamo a un punto dai play off, con un po’ di squadre davanti. Abbiamo la possibilità di scavalcarle. Dobbiamo giocare per fare sei punti in queste due partite. I ragazzi meritano di giocarsi queste partite e di provare a ottenere questi obiettivi per quanto fatto durante tutta la stagione”.

La classifica: Fezzanese 17; Taggia, Rapallo e Baiardo 12; Cairese e Campomorone 11; Albenga 10; Canaletto e Genova Calcio 5; Finale 3.