Kitesurfista non torna a riva, soccorsi vani: morto un famoso chef savonese

Savona. Sono risultati vani i soccorsi e le pratiche di rianimazione effettuati questo pomeriggio intorno alle 16.30 per strappare alla morte C.T., un kitesurfista savonese di 67 anni.

Nonostante gli avvisi di vento forte e mare mosso, un gruppo di kitesurfisti ha deciso di sfidare le onde, ma quella che poteva essere un’avventura si è trasformata in tragedia.

Lanciato l’allarme per il savonese non rientrato a riva, si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi con la Guardia Costiera e il personale medico del 118.

L’arrivo della motovedetta in zona Fornaci a Savona è stato difficoltoso per via delle condizioni meteomarine avverse, ma il corpo dell’uomo è stato trovato dopo poco aggrovigliato alla vela del kitesurf e già privo di sensi. Da lì sono partite le pratiche di rianimazione da parte della Guardia Costiera prima e poi del personale medico del 118.

Il 67enne, esperto di kitesurfiung, è stato anche trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Qualche minuto dopo le 18.30 è stato constatato il decesso dell’uomo. Nel gruppo dei kitesurfisti anche il figlio della vittima.