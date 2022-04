Karate Club Savona, eccellenti risultati agli eventi internazionali Open d’Orléans, Tad Cup e Open d’Italia

Savona. Il mese di marzo ha visto il Karate Club Savona presente per una importante trasferta francese, il 13° Open d’Orléans International Jeunes, gara internazionale di alto livello che si è svolto sabato 25 e domenica 26 con la partecipazione di 1.250 atleti di tutta Europa.

Per il sodalizio savonese hanno partecipato 23 giovani atleti accompagnati dai tecnici Corrado Buscaglia e Raffaella Carlini.

Questi i risultati:

– Under 14

seconda Roberta Musso (50 kg)

terza Maya Marenco (45 kg)

settima Vittoria Galati (40 kg)

– Under 12

seconda Maya Marenco (45 kg)

– Under 16

quinta Micol Genta (47 kg)

settima Giorgia Brignone (47 kg)

– Under 10

quinto Alessandro Agostinelli (35 kg)

– Under 18

settimo Alessio Caleffi (76 kg)

Sabato 2 aprile a Rijeka, in Croazia, si è svolta la Tad Cup – Memorial Aldo Sodero, per la quale è arrivata la convocazione dell’atleta savonese Micol Genta come membro del Team Hayashi Italia, insieme ad altri cinque compagni di avventura: Francesca Plutino (Stars&Fighting Torino, Piemonte), Andrea D’Anna (Ippon Karate Lentini, Sicilia), Matteo Dominici (Budo Lacassia Torino, Piemonte), Riccardo Bressanello (Shotokan Karate Ryu Venezia, Veneto), Alessandro Coppola (TKT Venaria, Piemonte).

Micol, ancora 15enne, ha gareggiato in due categorie, quella di appartenenza Under 16 e quella superiore Under 18 dalle quali sono arrivate due splendide medaglie di bronzo Cadetti 47 kg e Juniores 48 kg.

Sabato 23 aprile si è svolto a Riccione l’Open d’Italia, gara internazionale con iscritti circa 1.700 atleti, provenienti da Italia, Croazia, Germania, Repubblica Ceca e San Marino. Il Karate Club Savona grazie ai risultati dei propri atleti, è giunto 27° nella classifica per Società su trecento sodalizi presenti.

Dei dodici atleti savonesi presenti alla competizione ben sette hanno conquistato una medaglia o un buon piazzamento in classifica. Ecco il dettaglio:

Oro per Carlini Raffaella – Master A 55 kg

Una finale da manuale, senza mai rischiare nulla

Bronzo per Genta Jacopo – U14 55 kg (5 incontri: 4 vinti e 1 perso), grande autorevolezza sul tatami, meritava la finale, ma deve ancora trovare gli equilibri e si accontenta del bronzo!

Bronzo per Genta Micol – CA 47 kg (4 incontri: 3 vinti e 1 perso), Vince nettamente i primi due incontri, si spegne e perde in finale di poule. Nella finale per la medaglia di bronzo vince 4 a 1.

Quinto posto per Domi Saimon – U14 +55 kg (6 incontri: 4 vinti e 2 persi), dopo quella vinta ai campionati italiani oggi sfugge di poco la medaglia di bronzo, ma conferma di essere uno dei migliori in questa categoria.

Quinto posto per Pica Gian Lorenzo – CA 63 kg (6 incontri: 4 vinti e 2 persi) si adegua bene alla nuova categoria di peso, in finale per il bronzo, paga un po’ di stanchezza e perde lucidità, peccato per la medaglia mancata.

Settimo posto per Manca Perotti Beatrice (JU +59 kg) e Benzi Corrado (JU +76 kg).

Roberta Musso – U14 +47 kg (quattro incontri: tre vinti e uno perso), in una delle categorie più numerose, non viene ripescata e non entra in classifica, ma comunque disputa un’ottima gara. Andrea Odello (CA 57 kg) e Gabriele Braja (CA 63 kg) vincono due incontri, perdono il terzo e non sono ripescati. Matilde Fiume (CA 47 kg) e Alessio Caleffi (JU 76 kg) vincono il primo, perdono il secondo e non vengono anch’essi ripescati.

Domenica 25 aprile a Riccione si è svolta la prima edizione del quadrangolare a squadre di Kata e Kumite a cura della Commissione Nazionale Fijlkam CTR Italia, con il coordinamento del maestro Filippo La Noce. Hanno preso parte alla competizione quattro squadre: Nazionale Italiana Giovanile, CTR area Nord Italia, CTR area Centro Italia, CTR area Sud Italia.

Convocati nella squadra CTR del Nord tre atleti e un coach del Karate Club Savona: Genta Micol (Cadetti 47 kg e Junior 48 kg), Odello Andrea (Cadetti 57 kg), Pica Gian Lorenzo (Junior 61 kg), Carlini Raffaella (coach Cadetti).

I ragazzi savonesi hanno ben figurato dimostrando il loro valore: Micol e Gian (Squadra Junior) secondi classificati, Micol e Andrea (squadra Cadetti) quarti classificati.

Nelle immagini: atleti e tecnici del Karate Club Savona nelle manifestazioni di marzo e aprile