Juniores Interprovinciali, il Celle Riviera batte la Praese e prenota il campionato: 2-1 giallorosso all’Olmo-Ferro

Risultato: Celle Riviera 2-1 Praese (15’ Rittore, 54’ rig. Benzo, 76’ Baglietto)

Celle Ligure. Oggi pomeriggio allo stadio Olmo-Ferro va in scena Celle Riviera-Praese, match valevole per la ventunesima giornata del campionato Interprovinciale di Juniores (Girone A). A sfidarsi le due formazioni prime in classifica a pari merito, questo per una gara dal sapore di spareggio.

Le formazioni

I padroni di casa allenati da Claudio Ponte scendono in campo con Debendetti, Burlando (C), Noro, Parodi, Ferrarini, Murialdo, Rebagliati, Benzo, Oddera, Damele e Bruzzone.

A disposizione ci sono Crifò, Denegri, Morin, Fraboni, Piccardo, Valcada, Najarro, Capelli e Baglietto.

Gli ospiti di mister Lucarelli invece rispondono con Gastaldo, Piazzolla, Cacciani, Rodrigues, Rittore, Bruzzone, Miragliotta (C), Parodi, Montenero, Calcagno e Porcu.

In panchina si accomodano Tonini, Bazzurro, Bianchi, Castagnoli, Lechiara, Ragosa, Seck, Priarone e Cosmi.

Arbitro del match è il signor Christian Bergonzi della sezione di Savona.

La cronaca

Alle 17:02 prende il via l’incontro con entrambe le formazioni che immediatamente dimostrano prudenza cercando di studiarsi.

Al 6’ la prima occasione del match è di marca ospite. Bruzzone ci prova dal limite, ma il suo tentativo non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

All’8’ è ancora la Praese a rendersi pericolosa con la conclusione di Piazzolla, ma anche il suo tiro non sortisce gli effetti sperati.

Al 15’ si sblocca la sfida. Rittore approfitta di un pallone vacante in area di rigore fulminando con un siluro un incolpevole Denedetti: è 0-1 all’Olmo-Ferro!

Al 24’ è nuovamente la Praese a rendersi pericolosa con Bruzzone che, di potenza, scheggia la traversa: che brivido per il Celle Riviera!

Al 26’ continuano a sbandare i padroni di casa. Porcu tenta di sorprendere Debendetti, ma l’estremo difensore giallorosso risponde presente tenendo a galla i suoi.

Al 34’ ecco la reazione del Celle. Benzo dal limite dell’area cerca l’eurogol, ma Gastaldo blocca senza particolari grattacapi.

Al 36’ Murialdo ci prova di testa sfruttando al meglio un ottimo assist, tuttavia un difensore ospite salva sulla linea: che brivido per la Praese!

Al 42’ Damele cerca la rete direttamente da corner, Gastaldo però ancora una volta risponde presente.

Termina così 0-1 senza recupero un primo tempo divertente, una gara che al momento vede in vantaggio la formazione che è riuscita a creare più occasioni.

Alle 17:59 l’arbitro comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio per la Praese, dentro Piccardo per Murialdo tra le file dei locali.

Al 2’ pronti via ed è subito doppia occasione per il Celle Riviera. Ottimo approccio da parte dei giallorossi, si scaldano anche i tifosi presente i sugli spalti.

All’8’ Benzo si incunea in rigore di rigore venendo steso: Bergonzi indica il dischetto, sarà penalty per i locali.

Al 9’ lo stesso Benzo si incarica della battuta trasformando il tiro dagli undici metri: è 1-1 all’Olmo-Ferro!

Al 14’ anche la Praese sceglie di operare una sostituzione con Porcu che lascia il campo per favorire l’ingresso di Priarone.

Al 15’ Roman Bruzzone protesta per l’interruzione di una potenziale occasione da gol per i suoi, venendo ammonito.

Al 18’ i giallorossi padroni di casa sostituiscono il numero 4 Parodi con il numero 14 Morin.

Al 19’ è ancora il Celle Riviera a provarci con il tiro al volo di Oddera, ma Gastaldo si supera mettendo in corner.

Al 21’ Piccardo rientra e calcia verso la porta, ma l’estremo difensore della Praese si conferma praticamente insuperabile respingendo.

Al 26’ mister Ponte opta per cambiare qualcosa con Baglietto che subentra a Bruzzone.

Al 28’ anche i genovesi cercano di scuotersi con una sostituzione: dentro Cosmi, fuori Cacciani.

Al 31’ Baglietto liberato al centro dell’area di rigore sfrutta al meglio il suggerimento illuminante del compagno fulminando Gastaldo: è 2-1 Celle Riviera all’Olmo-Ferro!

Al 32’ mister Ponte schiera Denegri al posto di uno stremato Damele.

Al 33’ Noro viene ammonito a causa di un intervento giudicato falloso.

Al 36’ ecco un altro cambio per la Praese con Seck che prende il posto dei Calcagno.

Al 39’ la Praese spinge alla ricerca del pareggio creando due ottime occasioni, ma in entrambe le circostanze Debendetti risponde presente chiudendo la porta alle offensive avversarie.

Al 40’ ecco un doppio cambio. Il Celle Riviera inserisce Capelli al posto di Oddera, questo mentre gli ospiti richiamano in panchina Bruzzone per lasciare spazio a Lechiara.

Al 45’ anche Denegri dopo aver commesso un fallo tattico.

L’arbitro comanda 5 minuti di recupero.

Al 48’ Seck direttamente da punizione prova a pareggiare la gara, ma sbaglia destinando la sua conclusione sul fondo.

Al 50’ succede di tutto all’Olmo-Ferro: Benzo viene espulso per somma di ammonizioni e, sull’ultima punizione del match, la Praese in mischia scheggia una traversa davvero clamorosa.

Termina però 2-1 senza ulteriori emozioni uno scontro diretto davvero avvincente, una sfida che ha visto Celle Riviera e Praese affrontarsi a viso aperto dando vita ad un incontro spettacolare. Adesso ai giallorossi basterà conquistare un punto nel prossimo turno contro il Campo Ligure II Borgo per potersi laureare campione, questo mentre la Praese sarà obbligata a vincere contro il Busalla per continuare a sperare.