Jeans bruciati, siringhe e fialette: brutta sorpresa nell’area verde di Legino a Savona

Savona. Preoccupazione tra i residenti di Legino che ieri mattina hanno trovato nell’area verde adiacente a via Pietra Grossa e via fratelli Rei una brutta sorpresa. Ad attenderli le tracce di un episodio dai contorni tutt’altro che chiari: per strada, infatti, sono stati trovati un paio di jeans bruciati, una forchetta, delle fialette di soluzione fisiologica e delle siringhe, oltre ad alcune riviste in lingua albanese.

Un episodio avvenuto nelle stesse ore dell’incendio in via Bresciana, poco distante dai giardini, dove quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme divampate su un tetto di una casa indipendente e disabitata, probabilmente ad opera di abusivi.

Se gli autori dei due gesti siano gli stessi non è stato ancora acclarato, ma all’apparenza sembrano essere collegati. E questo non fa altro che aumentare la preoccupazione dei residenti della zona che temono si possano verificare di nuovo.