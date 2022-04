Istituita la giornata nazionale degli Alpini, sarà il 26 gennaio. Vaccarezza: “Loro presenza preziosa costante del nostro Paese”

Liguria. “Martedì 5 aprile la proposta di legge 622 è diventata realtà: è stata istituita la Giornata Nazionale della memoria e del sacrificio Alpino, individuando la data del 26 gennaio per le celebrazioni. Una data non casuale: il 26 gennaio è la data della battaglia di Nikolajewka, combattuta dagli alpini nel 1943”.

Ad annunciarlo il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che continua: “Scopo di questa legge è di tramandare alle nuove generazioni ‘i valori che incarnano gli Alpini nella difesa della sovranità e dell’interesse nazionale e nell’etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato’ , così recita l’articolo 1. Nikolajewka è esempio di coraggio, spirito di sacrificio e alto senso del dovere offerto da tutti gli Alpini coinvolti nel combattimento, senza distinzione di grado e di origine”.

“Sono da sempre un sostenitore e amico degli Alpini, non si contano i chilometri percorsi a piedi nelle domeniche e in auto per raggiungere i luoghi di raggruppamenti e adunate – prosegue Vaccarezza -. Sapere che le Penne Nere hanno un giorno loro dedicato è per me motivo di grande gioia. L’alpinità è molto più di una semplice parola: è coraggio, altruismo, solidarietà, difesa e trasparenza”.

“L’approvazione di questa legge era imperativa – aggiunge -. Sono fiero di essere italiano e lo sono anche per merito degli Alpini. La loro presenza è una preziosa costante della vita del nostro Paese: si distinguono sempre, lo hanno fatto anche durante la pandemia, supportando la popolazione, allestendo spazi dedicati. Sono e sempre saranno il nostro baluardo, il nostro faro nel buio.

L’istituzione di una giornata che celebra il loro immenso valore è il segno della gratitudine dell’ Italia e degli Italiani per tutti loro” conclude Vaccarezza.