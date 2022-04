Insulta con il dito medio alzato la polizia locale impegnata con l’autovelox e sbanda: automobilista sanzionato

Carcare. Avvista la pattuglia della polizia locale intenta a regolare un’autovelox e a bordo della sua auto si sporge dal finestrino agitando il dito medio. A seguire insulti ad alta voce con parolacce.

E’ successo a Vispa, in via Nazionale Piemonte, direzione Cairo Montenotte. L’automobilista, non ancora identificato, era alla guida di una Mercedes nera in evidente stato di alterazione. Tra le altre cose, intento nel gesto, ha anche sbandato al centro della carreggiata invadendo parzialmente l’altra corsia. Fortunatamente nel senso opposto di marcia non stavano sopraggiungendo altri veicoli.

Gli operatori della polizia locale di Carcare impegnati in un’altra attività tecnica, non sono stati in grado di inseguire l’automobilista che si è allontanato. Intanto il maleducato è stato sanzionato per violazione dell’obbligo di mantenere durante la marcia la destra rigorosa e il superamento della striscia continua.

Sono in corso verifiche per risalire all’identità del conducente, per eventuali provvedimenti di carattere penale.