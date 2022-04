“Insieme matematicamente”, concorso fotografico a Celle sulla scienza dei numeri

Celle Ligure. Fotografia e Matematica insieme. Numeri e fantasia, in uno scatto. Foto che abbiano, insomma, protagonista la scienza dei numeri. Un’idea degli Artisti per la Matematica cui possono partecipare anche le scolaresche.

“Fotografie con amici , familiari, con la classe dove sia presente un oggetto matematico costruito o che si trovi in natura, oppure vicino alla statua di un matematico o anche a un monumento del proprio paese” spiega la professoressa Carla Camoirano, ideatrice di molte iniziative, come questa, del gruppo Artisti per la Matematica. “Vanno bene anche foto in posa che formino figure geometriche”.

Via libera quindi alla fantasia e alla creatività. Le foto dovranno pervenire alla professoressa Camoirano entro il 15 giugno. Sarà una giuria di matematici e fotografi a premiare le migliori cinqt foto tra quelle inviate che saranno poi esposte dal 24 al 26 giugno in Sala Consiliare.