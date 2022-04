Incidente mortale a Savona, motociclista assolto dall’accusa di omicidio stradale

Savona. E’ stato assolto per non aver commesso il fatto: questa la sentenza del Tribunale di Savona sul procedimento penale a carico di Federico Illiano, 50enne savonese, accusato di omicidio stradale dopo l’incidente mortale nel quale aveva perso la vita Massimo Marangoni, bagnino di 51 anni, che lavorava da una decina di anni nello stabilimento Plava Laguna di Albisola Superiore..

Il 28 settembre 2018 il fatale scontro frontale avvenuto sulla via Aurelia tra Savona e Albissola, all’altezza dell’ex Lady Moon: la vittima era stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, poco dopo l’arrivo in pronto soccorso era sopraggiunto il decesso a seguito dei gravi traumi riportati nel sinistro stradale.

Secondo i rilievi svolti dai carabinieri di Savona per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia, lo scooter guidato da Marangoni, che stava viaggiando in direzione di Albissola, si è scontrato frontalmente con una moto Bmw Gs, con in sella l’imputato, che proveniva nella direzione opposta. L’impatto tra i due mezzi era stato violentissimo e il bagnino savonese era stato sbalzato contro un’altra macchina. Anche Illiano era rimasto ferito, ma in maniera meno grave.

Gli accertamenti dei militari avevano evidenziato che entrambi i mezzi a due ruote fossero al centro delle due carreggiate: Maragoni aveva appena sorpassato un autoarticolato e per questo motivo avrebbero finito per scontrarsi contro la moto. Dai primi riscontri era emerso, però, che anche il centauro stesse percorrendo la cosiddetta zona zebrata, dunque anche lui in fase di sorpasso di un altro mezzo sul tratto di via Aurelia.

Il sostituto procuratore Cristiana Buttiglione aveva aperto un fascicolo per omicidio stradale e aveva disposto l’autopsia sul corpo della vittima. Successivamente era stato disposto il rinvio a giudizio per Illiano, con il via al processo: l’uomo, difeso dall’avvocato Umberto Luzi, ha però dimostrato l’assenza del concorso di colpa nell’incidente, grazie a nuovi rilievi e indagini accurate condotte anche con dotazioni tecnologiche.

Durante le udienze e il dibattimento in aula è stato appurato che in realtà il motociclista non stava transitando al centro della carreggiata, invasa, invece, dal conducente dello scooter durante il sorpasso del camion.

Così, davanti al giudice Fiorenza Giorgi, è arrivata la sentenza di assoluzione, una assoluzione con formula piena accolta con soddisfazione dal legale difensore Umberto Luzi e, naturalmente, dallo stesso imputato, che rischiava una grave condanna per il reato di omicidio stradale.