Albenga. Inaugurata oggi sabato 9 aprile alle ore 11.00, presso l’ex asilo Ester Siccardi,la mostra “Cento quadri per Albenga” dell’artista ingauno Sergio Giusto.

Dopo l’anteprima di dicembre, che ha visto le opere di Giusto esposte in diverse attività commerciali della Città delle Torri, l’attesissima mostra è stata quindi inaugurata con una iniziativa che ha unito l’arte pittorica, la musica e la cultura in una vera e propria performance artistica a 360°. Oltre al sindaco Riccardo Tomatis, assessori e consiglieri comunali erano presenti: Gino Rapa dei Fieui di Caruggi, Riccardo Badino direttore della Fondazione G.M. Oddi, Giuseppe Rossi insegnante del Liceo Artistico e presidente di Fior d’Albenga, Angelo Pallaro in rappresentanza dei “cittadini stanchi” e molti cittadini accorsi per vedere e omaggiare la mostra e l’artista ingauno. Ad allietare i convenuti la musica di Mauro Pinzone.

Tra i tanti ospiti Gino Rapa che ha conosciuto di recente Sergio, al quale lo lega però la stessa passione ed amore per la città di Albenga che dice:”Non è facile definire Sergio, lui è un personaggio vulcanico, straordinario e dai mille interessi, un grande visionario un sognatore, un po’ come me, che ho avuto tanti sogni e qualcuno l’ho anche realizzato: Sergio ne sta realizzando parecchi. La mostra che abbiamo inaugurato oggi è veramente qualcosa di eccezionale: il dono di un uomo innamorato alla sua donna. In questo caso alla sua città, ad Albenga, che entrambi amiamo straordinariamente”, conclude.

Ed è lo stesso artista Sergio Giusto a spiegarci il percorso che lo ha condotto ad una produzione davvero imponente di opere dedicate ad Albenga: “ho iniziato questa avventura 8 mesi fa, ogni giorno al mattino mi alzavo, andavo nel centro storico e guardavo poi andavo nel mio studio e cominciavo: ogni giorno è stata un avventura che continuerà. Tornare nella mia città dopo 25 anni è stato straordinario, ho iniziato dipingendo i prodotti tipici della piana i “4 di Albenga”, poi scorci del centro storico, mi sono entusiasmato e ho continuato: il risultato di questo impegno sono gli oltre 80 quadri che presento in questa mostra. L’amore per Albenga ha mosso il pennello e mi ha guidato in questo viaggio pittorico. Domenica, invece, dipingerò uno dei miei quadri, il ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Bianca di Albenga, così come il ricavato della vendita di una piccola pubblicazione sull’iniziativa artistica. Le mie opere, infatti, sono nate in periodo di lockdown quando per le strade si sentivano le ambulanze e i volontari della Croce Bianca erano in piena attività, da qui la decisione di devolvere a questa importante realtà quello che spero possa essere un significativo contributo”, conclude Giusto.