In viaggio verso Roma per l’udienza di papa Francesco

Savona. L’Ufficio Pellegrinaggi e Pastorale del Tempo libero, del Turismo e dello Sport della Diocesi di Savona-Noli organizza un viaggio a Roma per partecipare all’udienza di papa Francesco di mercoledì 8 giugno.

Il programma prevede il giorno precedente, 7 giugno, alle ore 6:45 la partenza in pullman da piazza Goffredo Mameli e nel primo pomeriggio l’arrivo a Roma. Qui ci sarà l’eventuale possibilità facoltativa di visitare a pagamento i Musei Vaticani e la Cappella Sistina. In serata la cena e il pernottamento in un istituto religioso nelle vicinanze del Vaticano. L’8 giugno dopo la colazione si raggiungerà a piedi l’Aula Paolo VI, dove alle 10:30 si terrà l’udienza. A seguire il pranzo e nel pomeriggio il ritorno a Savona.

La partecipazione ha un costo: é possibile chiedere informazioni e prenotarsi presso l’Ufficio Pellegrinaggi nel Centro Diocesano Pastorale “Città dei Papi”, in via dei Mille 4, il mercoledì dalle ore 10 a mezzogiorno (e-mail: ufficio.pellegrinaggi@diocesisavona.it). I servizi turistici saranno forniti da Verdazzurro Viaggi Savona (per informazioni si può chiamare il numero di telefono 019821360). I posti sono limitati: il numero minimo di partecipanti è 30. Le iscrizioni sono effettuabili entro il 6 maggio.

Sarà necessario avere il Green Pass e la mascherina FFP2 antiCovid-19. L’ingresso in Aula Paolo VI imporrà un abbigliamento consono (non scollato, non sbracciato, no calzoni corti).