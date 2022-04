In mostra sul Priamar #picassoreloaded dell’artista Stefano Bressani: l’inaugurazione il 30 aprile

Savona. Domenica 1° maggio aprono ufficialmente i cancelli della mostra personale di , intitolata “#picassoreloaded”. Si tratta del grande omaggio al maestro Pablo Picasso, un riferimento essenziale per la scomposizione ricodificata, negli anni, attraverso uno stile unico di cui Bressani stesso ne è a sua volta maestro e padre fondatore.

La mostra, dopo la tappa annullata a New York a causa della situazione pandemica internazionale, torna a far parlare di sé e presenta, nei due piani del meraviglioso Palazzo del Commissario all’interno della Fortezza del Priamàr di Savona, un ricco percorso che narra l’artigianalità legata all’arte di chi ha saputo trasformare la passione in un mestiere: quello di artista.

Il piano terra racconta il personaggio Stefano Bressani, attraverso un percorso foto-biografico di immagini raccolte in quattro anni di sacrifici e spostamenti, ma anche di preziose amicizie.

Si tratta di una significativa collezione di scatti, affidati a interpreti eccellenti, di chi sa guardare attraverso l’obiettivo e grandi maestri internazionali che si sono prestati a ritrarre Stefano Bressani.

E’ indubbiamente la testimonianza di un’esperienza faticosa ma divertente che ha arricchito Bressani come uomo e come artista. La sua idea è stata quella di unire sotto un minimo comune denominatore tante entità con il compito di utilizzare i suoi feticci, forbici e cilindro appunto, affidandosi totalmente allo stile di ogni interprete che ne ha lasciato il segno.

Il primo piano sarà invece il sipario di una ricca selezione di opere di Bressani, meglio conosciute con il nome di Sculture Vestite, confezionate lungo un percorso che si rapporta alla scomposizione del Cubismo di Picasso in un coraggioso ma riuscito confronto; un equilibrio tra la tecnica, lo stile e la loro unicità. Una moltitudine di volumi e colori che, attraverso le stoffe, si è fatta conoscere attraverso l’analisi irriverente del rapporto tra uomo e animale, codificata con un nuovo paradigma che ha saputo trasformare l’immagine di Picasso, che ha visto Bressani esposto con sé in una collezione Spagnola nel 2015, in una nuova formula di scultura, tra i volumi delle Stoffe e i colori delle campiture tese sul suo meraviglioso Mondo: il Pianeta delle Stoffe, sul quale l’artista è solito invitare i propri ospiti.

Nel percorso espositivo sarà possibile inoltre vivere con l’artista, la sua prima esperienza di ceramica, nata dalle terre locali e cresciuta nel Laboratorio di Marco Tortarolo in Albissola Superiore, ammirarne e comprenderne il veloce sviluppo di un progetto che ha proiettato l’idea dell’artista in efficace realtà.

Saranno presenti: l’installazione che mette in relazione la rottura della cultura e la contemporaneità sociale, dal libro all’iPad, raccontata da 5 scatti unici del Maestro Aurelio Amendola.

La mostra, curata da Robert Phillips, vanta un ricco catalogo che raccoglie tra gli scatti d’autore anche l’intervento di Roberto Mutti, autorevole critico fotografico.

Nel 2021 per rafforzare l’idea della propria presenza sul territorio ha organizzato una mostra di presentazione presso la galleria Gulli Arte, in centro città, inaugurata con le litografie e una performance in piazza Sandro Pertini. Una gigantografica di un’opera dedicata al mare per legare ancora più forte il concetto di appartenenza al territorio, aspetto non banale su cui Bressani è attento e sensibile. La Galleria Gulli Arte di Savona anche in questa occasione di mostra, presente come partner tecnico, resterà un punto di informazioni attivo in più, con l’importante funzione di veicolare le persone dal centro città alla vicina rupe che da la possibilità alla Fortezza di sovrastare la città, guardando le case da un lato ed affacciandosi al mare dall’altro.

#picassoreloaded e il suo maestro Stefano Bressani desiderano lanciare con questa mostra un messaggio di speranza, attraverso la bellezza, propria dell’arte, e il colore, messaggero dei sogni e portavoce, insieme alle capacità, del percorso che tutti possiamo ambire a percorrere ritrovando l’entusiasmo negli occhi delle persone. L’amministrazione si rende partecipe e complice di questo invito alla cittadinanza, a tutti i collezionisti e amici dell’artista che saranno presenti sabato 30 aprile alle ore 17 durante l’evento di inaugurazione.