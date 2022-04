Immigrazione, il Tar Liguria: “Legittimo non rinnovare permesso di soggiorno se straniero non impara le regole di vita civile”

Genova. È legittimo non rinnovare il permesso di soggiorno a un immigrato se “non ha interiorizzato le regole essenziali del vivere civile” violante “con la commissione di reati di rilevante gravità”.

Lo ha deciso il Tar della Liguria bocciando il ricorso di un cittadino albanese, residente da 13 anni in Italia con moglie e figli di 4 e 7 anni, che si era visto negare dalla Questura di Savona e dal ministero dell’Interno il diritto a rimanere in Italia dopo aver riportato ben 16 condanne per cessione di stupefacenti.

A riportare la notizia sono le agenzie di stampa Ansa e Adnkronos. L’uomo contestava la legittimità del provvedimento con cui il questore di Savona aveva respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Nella sentenza del Tar si rileva che l’amministrazione ha considerato la “situazione familiare dell’interessato e gli anni di permanenza sul territorio nazionale”, ritenendo però che tali elementi fossero “recessivi in quanto non hanno influito sull’interiorizzazione delle regole essenziali del vivere civile che sono state violate mediante la commissione di reati di rilevante gravità”.

“Tale valutazione” da parte della Questura, si osserva nella pronuncia della magistratura amministrativa, “non può considerarsi manifestamente illogica o arbitraria ove si consideri che lo straniero è stato condannato per sedici episodi di cessione di stupefacenti avvenuti nell’arco di un anno“.

“Inoltre, l’amministrazione ha evidenziato che tutto il nucleo familiare possiede la stessa cittadinanza e, pertanto, può rientrare nel Paese di origine senza rischi di divisione”, si sottolinea. Il Tar ha respinto il ricorso del cittadino albanese che si vede dunque costretto a tornare in patria.