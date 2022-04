Ilaria Accame da record: migliore prestazione italiana assoluta sui 250 metri

Boissano. Ilaria Accame, sabato 9 aprile a Boissano, ha corso i 250 metri in 31″57. Il tempo della portacolori dell’Atletica Arcobaleno risulta essere record ligure assoluto e miglior prestazione italiana promesse.

A pochi giorni dallo svolgimento di Boissano Spring, quando il suo tempo era stato annunciato quale nuovo primato ligure assoluto; le verifiche degli annali hanno portato alla piacevole “scoperta”: Ilaria ha battuto una miglior prestazione italiana che resisteva da 9 anni, ovvero il 31″94 realizzato da Martina Amidei nel 2013.

“Un buon inizio che lascia ben sperare in previsione di 200 e 400 metri – afferma Ilaria -. Sicuramente un grazie speciale va al mio allenatore Fabrizio Massi con cui abbiamo lavorato bene quest’inverno!”.

Ilaria, studentessa in giurisprudenza, originaria di Arnasco e trasferitasi in quel di Genova per motivi di studio, è cresciuta atleticamente sull’impianto sportivo di Boissano, seguita dal tecnico Samuele De Varti.