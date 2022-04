Il Savona Rugby si qualifica per la fase finale interregionale per la promozione

Savona. Domenica 10 aprile si è conclusa la stagione regolare del Savona Rugby, che ottenendo una netta vittoria per 10 a 38 al “Denis Pieroni” della Spezia ha blindato la vetta della classifica del girone 5 Poule A, classificandosi per la fase successiva, ovvero gli spareggi interregionali che decreteranno la squadra meritevole della promozione in Serie B.

Il Pavia, vincente in casa con l’Amatori Genova, segue a 4 lunghezze; nel girone lombardo le due formazioni avversarie saranno rispettivamente il Cernusco ed il Rho; le semifinali si giocheranno con formula andata-ritorno domenica 24 aprile e domenica 8 maggio.

Grande soddisfazione delle aquile savonesi, che raggiungono nel migliore dei modi l’ultima fase di un campionato molto articolato, e segnato anche da alcune partite annullate a causa del Covid-19; oltretutto l’attuale stagione risente anche di un periodo di stop molto lungo, durato oltre un anno, a causa proprio della pandemia.

La formazione è in continua crescita, e i senior più esperti hanno potuto apprezzare gli inserimenti dei giovani cresciuti sul campo della Fontanassa che hanno dato un grande apporto al team. L’attività giovanile è sempre fondamentale, soprattutto per la garanzia di continuità anche del team di vertice, ed il Savona nella stagione corrente ha schierato le formazioni Under 17, Under 15 ed Under 13 che ben stanno presenziando nei rispettivi campionati di categoria.

La società savonese ringrazia, pertanto, tutti coloro che forniscono il loro supporto e la loro presenza: non solo i giocatori, ma anche gli allenatori, i collaboratori, la dirigenza, i giovanissimi del minirugby, i genitori, i tifosi e tutti gli amici.

L’appuntamento per continuare a sognare è per domenica 24 aprile alle ore 15,30 presso il campo comunale di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, e soprattutto domenica 8 maggio alle ore 15,30 per il match di ritorno in casa, alla Fontanassa di Savona.