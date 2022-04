Il ruggito del Savona, Maurizio Podestà: “Con la Sampierdarenese senza calcoli”

Vittoria importante per il Savona. Gli striscioni hanno segnato sette reti senza subirne contro la Vecchiaudace Campomorone. Il successo consente agli striscioni di salire a quota 50 in classifica. La Sampierdarenese, oggi fermata sullo 0 a 0 dalla Campese, ne ha 51 e ha disputato una partita in più.

Mister Maurizio Podestà elogia l’approccio che la squadra ha avuto non solo quest’oggi ma anche in tutte le altre gare della sua gestione. La partita si è messa subito in discesa e la squadra ha fatto un pieno di fiducia in vista della classica partita che “vale la stagione”.

L’allenatore subentrato a David Balleri mette tutti in guardia: “Non giocheremo per il pareggio”. Infine, un commento su Manuele Macagno, giocatore fondamentale nella prima parte di stagione che ultimamente non sta più trovando la via della rete. “Non mi importa chi segna e non deve importare neanche ai ragazzi – commenta Podestà – Macagno sta patendo ancora un po’ il covid ma è un giocatore fortissimo”.