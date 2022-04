Il parco più bello d’Italia è ad Alassio: riconoscimento per “Villa della Pergola”

Alassio. Ancora un successo. Dopo la stella Michelin per il ristornate Nove, per Villa della Pergola, entrata nel prestigioso circuito Relais Chateaux, ecco il riconoscimento per il Parco più bello d’Italia 2022.

Anni di lavoro, di studi, di investimenti per trasformare un trascurato groviglio di essenze arboree in un’oasi di bellezza e quiete.

“Se da qualche anno i Giardini sono meta di un pubblico di estimatori – commenta Marco Melgrati, sindaco di Alassio – è perché la famiglia Arnaud Ricci, acquisendo la proprietà della villa e del parco ha avviato un lungo percorso di ristrutturazione e valorizzazione dell’impianto storico sia della villa, sia del parco, restituendolo alla città, ai suoi visitatori, un piccolo – ma neanche tanto piccolo – gioiello d’arte botanica”.

“E oggi – aggiunge Melgrati – è la città tutta che gioisce per l’ennesimo riconoscimento, meritatissimo, a questo ultradecennale impegno nella ricerca e valorizzazione di un simbolo non solo della storia della nostra città ma anche del turismo della Riviera Ligure di Ponente”.

“Un impegno instancabile – la conclusione di Melgrati – che prosegue anche con nuovi prestigiosi progetti come quello dell’Orto Rampante orientato allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile e alle coltivazioni liguri tradizionali. Una nuova e innovativa realtà che sorge proprio a fianco dei terreni di Villa Pergola”.

“Alla famiglia Arnaud-Ricci insieme alle doverose congratulazioni, il più sentito ringraziamento da parte mia personale, dell’amministrazione che ho l’onore di guidare e della Città di Alassio” conclude il primo cittadino.