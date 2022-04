Il paese di Osiglia vince nella trasmissione Rai “Italia Sì”, sindaco: “Una vittoria inaspettata”

Osiglia. Ha conquistato la giuria e vinto nella rubrica “Paese Sì” Osiglia, con le sue bellezze. E’ successo ieri sera, durante la trasmissione “Italia Sì!” andata in onda su Rai1 e condotta da Marco Liorni.

A convincere sono state le parole di Fausto Giusto, cittadino del paese dell’entroterra savonese che è stato chiamato nello studio di Roma per presentare in soli 90 secondi le peculiarità di Osiglia. Il testa a testa con un paese del napoletano, Santa Maria la Carità.

“Pur essendo un paese di 480 abitanti, Osiglia ha qualcosa di unico – ha spiegato Giusto nella trasmissione -: il dialetto”. Tra le mani un calendario scritto proprio in dialetto. “Il nostro dialetto è stato oggetto di studio all’estero – ha proseguito -, un linguista belga ha addirittura fatto un vocabolario dialetto-italiano e moglie e figli lo stanno completando con un compendio di grammatica”.

Ma a convincere la giuria anche un filmato che svela il fascino delle acque del lago che, ritirandosi, portano alla luce quello che un tempo era il paese. Oltre per scoprire la vittoria, la trasmissione si è rivelata una sorta di breve “documentario” per far scoprire al pubblico italiano i prodotti tipici e la fauna del paese della Valbormida.

Appresa la bella notizia, il sindaco di Osiglia, Paola Scarzella, ha commentato: “Sono molto felice di questa vittoria inaspettata. Abbiamo partecipato alla trasmissione Rai senza alcuna ambizione, ma le bellezze del nostro paese sono state premiate. A giugno torneremo a far parlare Osiglia partecipando a un’altra fase del gioco”.