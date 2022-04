Il mondo dell’imprenditoria savonese in lutto per la scomparsa di Armando Viglierchio

Savona. È scomparso, all’età di 85 anni, Armando Viglierchio, figura benvoluta e molta nota, in particolare nel mondo dell’imprenditoria savonese.

È stato titolare per tanti anni della F.lli Viglierchio & C. Snc di via Mignone. Ed un suo ex dipendente ha deciso di dedicargli un messaggio di ricordo.

“Armando Viglierchio è stato mio datore di lavoro per circa 10 anni. Azienda seria, persone corrette, – ha scritto. – Quante volte, in quegli anni, mi ha raccontato di come lui e suo fratello Attilio avevano iniziato con una piccola enoteca in via Verdi. E cosa era diventata poi quella piccola società”.

“Lo ricordo come un buon imprenditore, ma anche e soprattutto come un abilissimo venditore. Partiva la mattina presto e tornava nel tardo pomeriggio con un blocchetto immancabilmente pieno di ordini. Che dire, Armando, che il passaggio le sia lieve e grazie ancora per quella che è stata la migliore tra le mie esperienze lavorative e che avrà sempre un posto speciale nei miei migliori ricordi. Sentire condoglianze alla famiglia”, ha concluso.

Viglierchio ha lasciato la moglie Marisa, la figlia Antonella e i nipoti Anna, Enrico e Stefania. I funerali questa mattina, alle 10, nella Chiesa Parrocchiale di San Francesco da Paola, in Piazza Bologna.