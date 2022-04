Il direttore del Centro di Allergologia del Gaslini nominato vicepresidente della Siaip

Genova. La dottoressa Maria Angela Tosca, direttore del Centro di Allergologia del Gaslini di Genova, è stata nominata vicepresidente della Siaip, la Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Pediatrica che conta oltre 1200 iscritti, per il triennio 2023-2025 in occasione del 24^ Congresso Nazionale della Siaip, tenutosi a Napoli dal 7 al 9 Aprile 2022.

Dal 2002 la Dottoressa Maria Angela Tosca svolge attività assistenziale e di ricerca clinica presso l’ospedale pediatrico Gaslini, dopo un percorso di formazione in Pediatria, Allergologia ed Immunologia Clinica. Dal 2018 è Direttore del Centro di Allergologia dell’Istituto Gaslini, dove si effettuano circa 9000 prestazioni allergologiche all’anno, nell’ambito delle allergie respiratorie ed alimentari, da farmaci e da veleno di imenotteri. Presso il Centro si gestiscono i percorsi diagnostici e terapeutici delle malattie allergiche e dell’anafilassi, si prescrive immunoterapia specifica e si tratta l’asma, anche grave, con appropriate terapie e con particolare attenzione alla qualità di vita dei pazienti allergici.

Organizzatrice di numerosi eventi congressuali, in collaborazione con altri centri ospedalieri italiani e con la pediatria del territorio, i suoi obbiettivi sono sempre stati il miglioramento delle cure del bambino allergico ed asmatico e la condivisione delle più recenti acquisizioni in ambito scientifico. E’ inoltre responsabile della Commissione Asma della Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Clinica (Siaip).

“Un riconoscimento importante per la dottoressa Maria Angela Tosca che da molti anni guida con successo il Centro di Allergologia con egregi risultati sia sul piano clinico che sotto l’aspetto scientifico. La vicepresidenza di una grande società scientifica pediatrica come la Siaip, che raduna tutti i pediatri esperti in allergologie e immunologia offre all’istituto Gaslini una significativa occasione di visibilità e apre nuove promettenti prospettive di collaborazione clinica e scientifica in un settore di grande rilievo in ambito pediatrico. Le malattie allergiche sono tra le patologie più diffuse tra i bambini e gli adolescenti – si stima che oltre due milioni di bambini in Italia soffrano di manifestazioni allergiche – e la loro frequenza è in continua crescita, la ricerca in questo campo può giocare un ruolo cruciale per migliorare la cura e la qualità di vita di tanti bambini affetti da asma e da altre malattie allergiche” spiega il direttore scientifico del Gaslini, Angelo Ravelli.

“Complimenti alla dottoressa Tosca sempre in prima linea nella cura dei bambini, che porta in alto il nome della Liguria a livello nazionale con il suo impegno nella clinica e nella ricerca in ambito allergologico e immunologico” ha sottolineato il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti.