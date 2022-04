Il consiglio regionale: “La giunta si impegni per evitare la vendita di Villa Cilea a Varazze”

Varazze. “Le nostre comunità hanno un grande bisogno di cultura; mantenere tra il patrimonio pubblico luoghi dal valore storico è un dovere per la politica”. Lo sostiene il consigliere regionale Alessandro Bozzano che spiega: “Per questo motivo ho presentato in Consiglio Regionale un atto con cui chiedo l’impegno della Giunta regionale affinché si sensibilizzi il Ministero della Cultura (MiC) sulla necessità di assicurare al patrimonio pubblico e all’utilizzo culturale la casa museo varazzina che fu residenza del grande maestro Francesco Cilea, considerato tra i più grandi compositori del Novecento”.

“Scaduto ormai il legato disposto dal maestro con il quale lasciò la sua amata villa di Varazze alla Siae affinché venisse destinata “a favorire l’incremento del patrimonio artistico della Nazione”, pare che la Società abbia intenzione di procedere con la vendita dell’immobile, che sarà così molto probabilmente destinato a diventare una semplice abitazione privata. Ciò è inaccettabile”.

“Il bellissimo edificio Liberty, con i suoi grandi saloni affrescati e il suo meraviglioso parco, custodisce i beni del patrimonio artistico di Cilea, con il mobilio, la scrivania personale e il pianoforte a coda su cui il maestro suonava, compresi alcuni manoscritti inediti. Una vera e propria casa museo, recentemente censita tra i Luoghi del Cuore del Fai. Un patrimonio storico e culturale di tale valore deve rimanere nel novero dei beni pubblici, stabilendone le utilità gestionali per il mondo della cultura”, ha proseguito.

“Perdere un bene storico e culturale come Villa Cilea farebbe arretrare l’intera Regione, e quindi la Nazione tutta, sotto il profilo della conservazione di luoghi che per loro stessa natura devono essere conservati in quanto direttamente appartenuti alle più importanti personalità del mondo dell’arte e della musica del nostro Paese. Regione Liguria, con l’approvazione all’unanimità di questo atto, si impegna in tal senso”, ha concluso.