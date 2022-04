Il Celle Riviera accoglie quattro bambini provenienti dall’Ucraina

Anche il mondo del calcio dilettantistico partecipa allo sforza solidale nei confronti della popolazione ucraina. Oggi pomeriggio, il Celle Riviera ha accolto quattro bambini fuggiti dal conflitto scoppiato lo scorso 24 febbraio.

“Abbiamo accolto quattro bambini ucraini che sono a Celle. E’ stato un bel momento di condivisione per tutti i ragazzi. La nostra società ha organizzato una piccola festicciola. I bambini ucraini hanno svolto un allenamento insieme ai nostri tesserati. All’inizio è stato difficile comunicare per via della lingua, ma il pallone è stato la lingua comune che ha unito tutti. E stato davvero bello”, commenta il responsabile del settore giovanile delle “civette” Roberto Gambetta.

Insieme a lui, c’era anche Marco Beltrame, in rappresentanza del club, e l’assessore Stefania Sebberu del comune di Celle Ligure.