Il campione di ciclismo Claudio Chiappucci ad Albenga: ha inaugurato la piastrella in ceramica da lui autografata

Albenga. Claudio Chiappucci, grande campione ciclistico degli anni ’80 e ’90, ha “fatto tappa” al Piccolo Museo della Fionda di Albenga e alla Cantina dei Fieui di caruggi.

Nell’occasione ha inaugurato la piastrella in ceramica da lui autografata sul muretto di “E ghe mettu a firma!” (Ci metto la firma!) in Vico del Collegio.

Di Chiappucci si ricordano le grandi imprese al Tour de France e al Giro d’Italia. La sua dote più apprezzata, e che tuttora lo contraddistingue, è stata la grinta che gli procurò il soprannome di El Diablo. Infatti in una corsa a tappe in Colombia suscitò la passione dei tifosi per il suo impegno e gli attacchi coraggiosi e continui, al punto che i commentatori televisivi dicevano di lui: “Non es un hombre, es un diablo!”, cioè non è un uomo è un diavolo.

Oggi Chiappucci partecipa a eventi sportivi, a programmi televisivi e fa il commentatore in radio e in tv.