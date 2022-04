I risultati della seconda giornata del 25° Torneo Internazionale 9.8.5. Santero – 2° Memorial Carlo Pizzorno

Cairo Montenotte. Sotto una pioggia battente si sono giocate sui campi del ‘Cesare Brin’, ‘L.Rizzo’ di Cairo Montenotte, ‘D.Ravera’ di Pallare e ‘C. Corrent’ di Carcare, le gare della seconda giornata del Torneo Internazionale, organizzato, in maniera perfetta, dall’ASD Cairese 1919.

Per chi scrive è stato il Malmoe la squadra che ha maggiormente impressionato per la qualità del gioco, in questo secondo turno.

I risultati

Girone A

Juventus – Team Locarnese 3-0

Monza – Cairese 10-1

Cairese – Team Locarnese 5-0

Juventus – Monza 2-1

Girone B

Napoli – Sant’Angelo 1-1

Sampdoria – Savignanese 5-0

Napoli – Sampdoria 1-1

Savignanese – Sant’Angelo 0-6

Girone C

Torino – Ligorna 2-0

Ligorna – Acqui 0-0

Torino – Stella Rossa 1-2

Girone D

Cagliari – Team Mendrisiotto 1-1

Parma – Golfo Paradiso 9-0

Parma – Cagliari 5-0

Golfo Paradiso – Team Mendrisiotto 0-2

Girone E

Fiorentina – Cedratese 2-0

Malmö – Bogliasco 2-1

Fiorentina – Malmö 0-0

Girone F

Inter – Real Casalecchio 3-0

Real Casalecchio – Olimpic 1-0

Inter – Alessandria 0-1

Girone G

Atalanta – Vado 1-1

Hellas Verona – Biassono 5-0

Atalanta – Hellas Verona 1-0

Girone H

Frosinone – Ospedaletti 0-2

Genoa – Camaro 1-1

Genoa – Frosinone 3-0

Ospedaletti – Camaro 0-2