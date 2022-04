I residenti di Santa Rita alla giunta: “Giardini fogna a cielo aperto”. E sui senzatetto: “Vanno aiutati”

Savona. Come in quasi tutti gli altri quartieri, i residenti di Santa Rita portano all’attenzione dell’amministrazione comunale il problema della raccolta rifiuti, il degrado delle aree verdi (piazza Maestri dell’Artigianato e piazza delle Nazioni), la scarsità di parcheggi. E chiedono anche di intervenire per aiutare i senza fissa dimora, presenti soprattutto nei giardini.

Sta per concludersi il primo ciclo di “incontri introduttivi” tra giunta e residenti della città. Ieri sera il sindaco Marco Russo e gli assessori hanno incontrato i residenti dell’Oltreletimbro: “Dopo i primi mesi di assestamento – spiega Russo – abbiamo impostato l’azione amministrativa (il piano Restart). Non ci possiamo limitare ad azioni appariscenti ma dobbiamo guardare al futuro”.

“I marciapiedi sono sporchi e la spazzatura straborda dai cassonetti“, sottolinea un residente. Sui giardini del quartiere lato mare evidenziano: “Stazionano i senzatetto. Vanno accolti e aiutati ma ora non viviamo tranquilli”. Per quanto riguarda i giardini davanti alle scuole elementari De Amicis: “Sono una fogna a cielo aperto, troviamo siringhe e gente ubriaca”. Tra le proposte i residenti pensano a manifestazioni che coinvolgono i bambini (sono presenti tre scuole). “I giochi sono decadenti, vanno rimessi in sesto”. Considerata la presenza di tre istituti scolastici, “l’Oltreletimbro potrebbe diventare il quartiere per i più piccoli”, ha proposto il vice sindaco e assessore alla scuola Elisa Di Padova.

L’assessore Barbara Pasquali spiega che per la questione sicurezza è costante il dialogo con il questore Alessandra Simone: “E’ molto sensibile al problema e piazza delle Nazioni è attenzionata dalle forze dell’ordine”.

Sui senza fissa dimora l’assessore spiega che ha avviato, insieme all’assessore al welfare Riccardo Viaggi, un confronto con gli stakeholders per andare incontro alle esigenze, anche fisiologiche, dei senzatetto: Dobbiamo trovare regole di convivenza civile“. Uno dei primi interventi, richiesto da più parti, sarà la dotazione di bagni pubblici in città. Viaggi fa eco a Pasquali e puntualizza che “solo un’azione complessiva, e non palliativi, potrà risolvere la situazione”.

Incontro tra la giunta savonese e i residenti dell'Oltreletimbro

Come primo passo per migliorare il decoro – ricorda Russo – “abbiamo istituito i ‘custodi del bello’, piccole squadre di persone formate che si occuperanno di curare e fare manuntenzione dei beni comuni, partendo dalle cose più semplici, come le panchine”. Non potranno, invece, ripristinare i giochi per i bambini perchè è necessaria una ditta certificata.

Sui parcheggi viene chiesto di riservarli, almeno nei mesi estivi, ai residenti “perchè è un dramma“. E viene richiesto l’intervento della polizia locale: “Ci sono macchine parcheggiate in terza fila, è pericoloso”. Per quanto riguardà la viabilità, la giunta è al lavoro sul nuovo piano della mobilità: “Saranno previsti parcheggi di cintura – spiega Russo – e posteggi di prossimità nei quartieri”.

Per gli Orti Folconi il sindaco ha detto che è stato avviato il confronto con Opere Sociali, tra i principali proprietari dell’area, per una riqualificazione: “Diventeranno zone al servizio della città”.