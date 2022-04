I ragazzi del Ferraris Pancaldo incontrano Chiara Colombini, autrice di “Anche i partigiani però…”

Savona. Una grande capacità oratoria ed il tono pacato ma deciso sono stati gli elementi che hanno tenuto attenti i ragazzi delle quinte, ed alcune collegate in remoto, nell’incontro che si è tenuto ieri mattina con la storica Chiara Colombini nell’aula Borsellino del Ferraris Pancaldo e nel pomeriggio presso la Sala della Sibilla, nella fortezza del Priamar, alla presenza del vicesindaco di Savona Elisa Di Padova. “Siamo felici di avere un’ospite così prestigiosa – ha detto il dirigente scolastico Alessandro Gozzi – che con il suo lavoro ci ha fatto comprendere quanto sia importante cercare e soprattutto capire le fonti attendibili e documentate”.

L’evento è stato preparato con cura dal dipartimento di italiano e storia, organizzato da Silvia Fancello e dagli studenti che hanno rivolto all’interlocutrice domande e considerazioni profonde sul senso della “Resistenza”.

L’intento dell’autrice di “Anche i partigiani però…” è stato quello di fugare tutto ciò che ruota attorno ai luoghi comuni sulla resistenza e in particolare si è soffermata sull’importanza di contestualizzare gli eventi evitando i processi di esemplificazione ma al contrario ricercando quante più informazioni per comprendere i fatti storici.

“Non si tratta di giustificare ciò che i partigiani hanno fatto – ha sostenuto nel suo discorso Chiara Colombini – ma di capire perché i partigiani abbiano imbracciato le armi scegliendo di stare dalla parte giusta della storia contro un nemico dittatore e sopraffattore incarnato dai regimi fascista e nazista”.

“Savona, città medaglia d’oro alla Resistenza, custodisce i racconti dei partigiani attraverso i suoi discendenti e al Ferraris Pancaldo diversi ragazzi e qualche docente hanno raccontato le storie, per fortuna a lieto fine, dei loro nonni o dei bisnonni tramandate direttamente o indirettamente. Questi racconti, per esempio, quello di Alessandro della 4A o di Fabio della 2BN, non senza un pizzico di commozione, dimostrano il fatto che la memoria è viva anche nelle nuove generazioni”, hanno detto dall’istituto.

L’incontro della mattina si è concluso con il video “Percorsi che resistono” realizzato da Federico Carretta con la collaborazione dei docenti Marta Delfino e Gianpaolo Parodi e dai ragazzi delle classi 4D e 5D. Le foto sono state coordinate da Gianpaolo Parodi, docente di fotografia.

Nel pomeriggio, invece, alla sala della Sibilla, accolta da Elisa Di Padova, Chiara Colombini ha ripreso le stesse argomentazioni alla presenza di alcune classi del Ferraris Pancaldo, che non hanno partecipato al mattino, a diversi studenti del liceo scientifico “Orazio Grassi”, dell’istituto comprensivo “Savona IV”, dell’istituto tecnico superiore “Boselli Alberti”, dai rappresentanti dell’ANPI (associazione nazionale partigiani d’Italia) di Savona, e dal presidente Simone Falco di ANED (associazione nazionale ex deportati).