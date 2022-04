I Pulcini del Vado vittoriosi al Torneo di Pasqua di Legino

Savona. Un’affermazione con i fiocchi quella conquistata dai Pulcini rossoblù di Marc Tona e compagni, in quel del Ruffinengo nella giornata di domenica 17 aprile 2022 (Santa Pasqua).

Un ottagonale di prestigio cui hanno partecipato due formazione degli ospiti di casa, una professionista (l’Entella) ed altre squadre di rango quali Vado, Sestri Levante, Pontedecimo, Olimpic 1971 e Veloce.

I vadesi si sono aggiudicati il primo posto in virtù di un ruolino di marcia impressionante fatto di tutte vittorie senza peraltro non subire alcuna rete. Bellissima e combattuta la finalissima con Preci in gol all’ultimo minuto contro i competitivi chiavaresi.

Ecco la rosa del magic team rossoblù:

Fissore Giacomo (portiere)

Barbera Augusto, Arlorio Nicolò e Radovanovic Paolo (difensori)

Stagnaro Gabriele, Termine Davide, Di Giovanni Cristiano e Preci Roberto (centrocampisti)

Marenaj Davide e Frosio Giacomo (attaccanti)