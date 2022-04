I prossimi tre impegni in presenza per la Banda Musicale Cardinal Cagliero di Varazze

Varazze. Finalmente, dopo due anni di concerti “virtuali”, la Banda Musicale Cardinal Cagliero torna in presenza per festeggiare come da tradizione e non più on-line, Santa Caterina da Siena Compatrona di Varazze insieme al Beato Jacopo.

Tre gli appuntamenti in presenza della Banda in programma a Varazze ad aprile 2022. Il primo sarà lunedì 25, accompagnare per le vie della Città il corteo organizzato dall’Amministrazione Comunale per la “Festa della Liberazione e Anniversario della Resistenza”: giornata dall’anno in cui si ricorda la liberazione d’Italia dal governo fascista e dall’occupazione nazista del paese; una festività dedicata anche al valore dei partigiani di ogni fronte che, a partire dal 1943, contribuirono alla liberazione del paese. Le note degli strumenti musicali e dei tipici canti partigiani echeggeranno nuovamente per le vie cittadine e culmineranno con la solenne cerimonia dell’Alzabandiera.

Il secondo sarà venerdì 29, alle ore 21.30 in piazza S. Ambrogio: Concerto di Santa Caterina 2022, che darà il via ai festeggiamenti in onore della patrona della Città. In caso di maltempo il concerto si terrà nella chiesa Collegiata di S. Ambrogio. Novità di questa edizione la location: … il concerto non si terrà sul sagrato del Santuario della SS. Trinità (Chiesa di S. Caterina), ma su quello della chiesa di S. Ambrogio. Sul podio si alterneranno i maestri Anastasia Bruzzone e Renato Gallione, i quali, invitano turisti e varazzini a partecipare numerosi, nel rispetto delle normative in vigore per contrastare il diffondersi del Covid-19 e sue varianti.

L’ultimo sabato 30, Animazione musicale della Processione in onore di S. Caterina e celebrazione santa Messa in adempimento del Voto.