i Nazionali di Lifesaving dell\' Amatori Nuoto Savona

Sono 1.216 gli atleti che hanno partecipato al campionato indoor lifesaving di categoria presso la piscina “Daniele Samuele” di Milano. Numeri che si avvicinano a quelli record dell’ultima edizione pre pandemia che ne aveva fatti registrare 1.412 (era febbraio 2020). Un “quasi record” che dimostra ancora un volta il grande desiderio di ripresa e ritorno alla normalità da parte di atleti, tecnici e dirigenti e l’importanza del ruolo dello sport e delle discipline acquatiche nello specifico. Le società iscritte sono 88, le presenze gara 2.506, le staffette 367.

Per l’Amatori Nuoto Savona, un altro palcoscenico nazionale con i suoi atleti e staff tecnico all’altezza della situazione, hanno partecipato e migliorato i propri personali:

Aurora Fidale nei 100 mt Manichino, pinne e torpedo Cat. Juniores con 1’11”68

Margherita Mazzi nei 100 mt Manichino pinne e torpedo Cat. Ragazze con 1’22”13

Francesco Rutili 100 mt Trasporto manichino pinne Cat. Ragazzi con 1’01”96

Soddisfazione per il tecnico Felice Zanini che con convinzione ha ridato nuovo smalto al settore Salvamento creando una squadra di giovani promettenti ed entusiasti di questo particolare e bellissimo sport tanto importante per la nostra regione rispetto alla salvaguardia della vita in mare!