Guerra, continua la missione della Croce Bianca in Ungheria: consegnati beni e materiali. Oggi la visita nei campi di accoglienza

Savona. Continua la missione umanitaria dei militi della Croce Bianca di Savona a Dabas, città al confine tra Ungheria e Ucraina.

Un viaggio lungo più di mille chilometri effettuato per consegnare medicinali, generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, giocattoli e cibo per animali alle popolazioni colpite dalla guerra.

Stamattina i volontari si sono recati in municipio e qui hanno incontrato il sindaco e un insegnante di origine ucraina che svolge il ruolo di “collettore” nella macchina organizzativa.

Dopo aver scaricato i materiali, questi sono stati “affidati” alle realtà locali e non che li spediscono e distribuiscono direttamente in Ucraina.

La Croce Bianca resterà in contatto con gli addetti per seguire passo a passo le operazioni di consegna.

Nel corso della giornata i volontari della pubblica assistenza visiteranno alcuni campi (che ospitano tra i 50 ed i 100 rifugiati) e consegneranno alcuni giocattoli e qualche dolciume ai bimbi.