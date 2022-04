Gruppo Fs, nuove opportunità di lavoro in Liguria

Liguria. Il Gruppo Fs Italiane sta ricercando figure professionali, laureande o laureate nelle facoltà di ingegneria, economia o geologia da inserire all’interno dei propri organici con assunzioni a tempo indeterminato.

Prosegue così l’impegno di Ferrovie dello Stato per la ripartenza del Paese, anche grazie alla spinta del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che vede le società del Gruppo FS, in particolare Rete Ferroviaria Italiana, protagoniste dei grandi progetti da attuare, per i quali è necessario rafforzare le strutture tecniche che si occuperanno della loro realizzazione.

E’ possibile candidarsi, entro il 28 aprile, nella sezione “Lavora con noi” presente sul sito di Fsitaliane.it per le seguenti posizioni, che opereranno in ambito RFI e avranno la sede a Genova:

* Project Planner Assistant (laurea magistrale in Ingegneria gestionale o economia),

* Project Engineer Assistant (laurea magistrale in Ingegneria),

* assistenti Lavori (laurea magistrale in Ingegneria Elettrica, Elettronica, Telecomunicazione, Civile)

* Geologi (laurea magistrale in Scienze Geologiche).

Un’importante opportunità per i giovani che saranno inseriti in un contesto dinamico attraverso un percorso di sviluppo teso ad acquisire una crescente autonomia nello svolgimento delle proprie attività a diretto contatto con personale esperto all’interno dei rispettivi settori.