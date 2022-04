Grotte di Toirano: dopo lo stop causa Covid, al via i laboratori per bambini e ragazzi

Toirano. Hanno preso il via questa mattina i laboratori didattici all’interno delle Grotte di Toirano da parte dell’associazione Varatella Lab, nella parte denominata “Tanone”, che costituisce l’ultimo tratto del percorso turistico.

I laboratori sono dedicati ai gruppi e alle scuole che abbineranno questa esperienza unica alla visita dell’interno impianto delle grotte e nell’Archeoparco situato all’interno del Parco del Marchese.

Vari i temi proposti: nell’area dell’Archeoparco ci sarà la costruzione del Villaggio Paleolitico, che consiste nella realizzazione di una capanna preistorica, accompagnata dalla guida ai materiali impiegati, alla gestione degli spazi, per culminare all’illustrazione della metodologia per l’accensione del fuoco, con selce, pietra focaia ed elementi naturali.

Ci sarà la dimostrazione della pittura parietale, la massima espressione artistica preistorica: i ragazzi potranno osservare e preparare in prima persona i pigmenti naturali utilizzati per dipingere le pietre. Si potrà inoltre simulare uno scavo archeologico in grotta, dove si potranno rinvenire tracce della vita preistorica, da veri e propri archeologi con gli strumenti messi a disposizione per gli studenti. I bambini potranno, ancora, realizzare gli strumenti musicali più antichi e provarli a suonare, oltre che realizzare monili con pietre, conchiglie e tutti i materiali reperibili all’epoca preistorica. Insomma, un panorama vasto per rivivere esperienze uniche della storia dell’uomo con persone esperte e preparate.

“Come sindaco sono molto orgoglioso di aver visto questa mattina i bambini iniziare di nuovo a frequentare questi laboratori, dopo il periodo forzato di chiusura dovuto alla pandemia – dichiara Giuseppe De Fezza – Ritengo sia molto utile nella formazione dei nostri ragazzi provare con mano esperienze di una vita passata, in un contesto unico quale quello delle nostre grotte. Invito quindi tutti i bambini e i ragazzi che non hanno ancora potuto provare questa esperienza di iscriversi, perché oltre ad ammirare le bellezze naturali del percorso delle grotte, usare le mani per provare le esperienze dell’uomo preistorico sarà molto emozionante”.