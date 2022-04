Grave incidente a Stella: anziano ferito a un braccio portato d’urgenza al Santa Corona

Stella. Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Stella intorno alle 16. Mentre stava tagliando alcuni tronchi d’albero con una sega circolare attaccata a un trattore nel proprio terreno, un uomo di circa 80 anni è rimasto ferito a un braccio dallo stesso strumento agricolo. A sentire le prime urla un muratore che stava lavorando poco distante dall’incidente, che si è adoperato subito per offrire il proprio aiuto all’anziano.

Dopo la chiamata al 112, sono subito intervenuti sul posto i soccorsi, prima con un’ambulanza della Croce Oro di Albissola e l’automedica del 118, poi è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo. L’elicottero è atterrato proprio sul campo interessato che si trova vicino alle abitazioni in località Teglia a Stella.

L’anziano rimasto ferito ha perso molto sangue. Dopo le prime cure prestate sul posto dal personale medico e sanitario, per il ferito è stato disposto il trasporto in volo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. Secondo le informazioni raccolte, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita ma rischia un intervento chirurgico al braccio.