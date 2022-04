Grande attesa per Sampdoria-Genoa: è il giorno del derby che vale una stagione

Liguria. Un giorno importante: quello di stasera sarà il derby della Lanterna numero 78 in Serie A. A giudicare dalla classifica precaria soprattutto del Genoa c’è un rischio non nullo che possa essere decisivo per la permanenza dei rossoblù nella massima serie e che possa inguaiare la Sampdoria in caso di risultato negativo per i blucerchiati.

Di sicuro sarà un derby combattuto su ogni palla, con il Genoa aggressivo e votato a interrompere il gioco avversario e la Sampdoria che tenterà di sfruttare la sua maggiore qualità nel palleggio e offensiva per fare male ai rossoblù. Difficile pensare a un altro tipo di partita, a giudicare dall’andamento del campionato. Ma si sa, il derby è il derby, storia a sé e a qualcuno potrebbero tremare un po’ troppo le gambe. E non è anche così raro che sia giocato in posizioni precarie di classifica: per la seconda volta nelle ultime sette stagioni, Sampdoria e Genoa si affronteranno con entrambe le squadre nelle ultime cinque posizioni in classifica a inizio giornata, rileva Opta Sport, società specializzata nelle statistiche sportive.

I due allenatori hanno scelto gli uomini che giocheranno o saranno pronti a subentrare, questa partita fondamentale.

Giampaolo dovrà sopperire all’assenza di Rincon, squalificato, oltre alla carenza di attaccanti. Portieri – Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori – Augello, Bereszynski, Colley, Conti, Ferrari, Magnani, Murru, Yoshida. Centrocampisti – Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Sabiri, Sensi, Thorsby, Trimboli, Vieira. Attaccanti – Caputo, Quagliarella, Supryaha.

Blessin dovrà ancora fare a meno di Piccoli. Portieri – Semper, Sirigu, Vodisek. Difensori – Bani, Calafiori, Criscito, Hefti, Masiello, Ostigaard, Vasquez. Centrocampisti – Amiri, Badelj, Frendrup, Galdames, Ghiglione, Hernani, Melegoni, Portanova, Sturaro. Attaccanti – Destro, Ekuban, Gudmundsson, Yeboah.

Ad arbitrare ci sarà Maresca di Napoli. Assistenti: Paganessi di Bergamo e Colarossi di Roma 2. Quarto ufficiale: Ayroldi di Molfetta. Var: Irrati di Pistoia. Assistente var: Colombo di Como.

Andando a spulciare le statistiche i precedenti sono a favore della Sampdoria: 30 successi contro 18 del Genoa, 29 i pareggi, risultato che verrebbe bene solo alla sponda blucerchiata. A remare contro il Genoa il fatto che ha ottenuto appena una vittoria nelle ultime 11 sfide: il 2-1 del 22 luglio 2020, a porte chiuse. A suo favore il fatto che le uniche tre vittorie del Genoa contro la Sampdoria nelle ultime 10 stagioni di Serie A sono arrivate in trasferta, in più le due più recenti sono state nel girone di ritorno.

Nel girone d’andata la Sampdoria ha vinto 3-1, nel frattempo le squadre hanno cambiato entrambe gli allenatori e Manolo Gabbiadini, uomo derby in più occasioni, si è infortunato. Sulla panchina blucerchiata è arrivato Marco Giampaolo, “specialista” dei derby contro il Genoa: è la squadra che ha battuto più volte in Serie A: sette, in 14 precedenti. Gli manca una vittoria per diventare il tecnico con più vittorie in solitaria nei derby della Lanterna nel massimo campionato nell’era dei tre punti a vittoria (al momento è a quattro, come Gian Piero Gasperini). Inoltre non ha mai perso un derby.

In caso di vittoria Alexander Blessin potrebbe diventare il quinto allenatore del Genoa nell’era dei tre punti a vittoria a vincere il suo primo derby della Lanterna in Serie A dopo Claudio Maselli, Davide Ballardini, Fabio Liverani e Davide Nicola.

STATO DI FORMA

La Sampdoria è quella che arriva al match con una situazione paradossalmente più complicata: ha perso le ultime tre partite in casa e ha rialzato la testa solo nell’ultima gara contro il Verona. Le 20 sconfitte in un unico campionato sono un primato negativo alla pari con quelle della stagione 2019-2020.

Il Genoa, le statistiche parlano chiaro, nelle ultime 22 gare di Serie A ha segnato al massimo un gol a partita. L’ultima volta che la squadra rossoblù ha realizzato più di una rete nel match risale al pareggio per 2-2 contro l’Empoli il 5 novembre 2021.

Le due squadre hanno qualche caratteristica peculiare: la Sampdoria è difficile che subisca gol su palla inattiva, il Genoa recupera molti palloni, ma ne perde anche.

A partire dall’esordio di Alexander Blessin in panchina (23ª giornata), il Genoa ha mantenuto la propria porta inviolata in sette delle 12 gare, solo il Milan (otto) ha fatto meglio nel periodo. Più in generale la squadra guidata dal tecnico tedesco ha ottenuto lo stesso numero di clean sheet registrati nelle precedenti 40 partite senza di lui in Serie A. Il Genoa è, insieme a Levante e Watford, una delle tre squadre a non aver ancora realizzato un gol da fuori area nei maggiori cinque campionati europei in corso.

Interessante la classifica degli expected goal, ossia la probabilità che un tiro si trasformi in un gol a seconda della difficoltà. Nel caso dei gol fatti (o che si attendeva venissero realizzati) la Sampdoria ha 34,3 expected goal su 41 (una differenza positiva di 6,7), il Genoa invece ha 33 gol attesi e solo 25 fatti, ben otto in meno (e in effetti i rossoblù sono stati parecchio sfortunati o sciagurati in diverse occasioni). Per quanto riguarda gli expected goal subiti, la Sampdoria ha un “saldo” positivo di 6,6: 50,4 quelli attesi, 57 quelli subiti in realtà. La statistica del Genoa è più equilibrata: 51,8 gli expected goal, 54 quelli subiti.