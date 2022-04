Godiamoci un po’ di normalità, con qualche pensierino: Savona conta sempre meno, i cantieri sono sempre in agguato

Savona. Pensierini flash di Pasqua, giusto per tenersi in allenamento pur godendosi finalmente con tranquillità (stavamo per scrivere in pace, ma non è il caso) questo primo ponte che ci avvicina alla tanta sospirata e attesa normalità, soprattutto per via del ritorno dei turisti. Purtroppo c’è la guerra, purtroppo non è scomparso il Covid, ma un’occhiata a qualche fatto di casa nostra possiamo pur darla.

TEMPO DA LUPI

No, tranquilli, il meteo non c’entra. Parliamo di Enrico Lupi, imperiese, che, dopo essere diventato presidente della Camera di Commercio, lo è diventato anche dell’Autofiori, in entrambi i casi prendendo il posto del savonese, almeno di adozione, Luciano Pasquale.

Sulla Camera di Commercio avevamo già detto qualcosina, nel senso che i numeri indicavano chiaramente la “supremazia” savonese. Nel caso di Autofiori si tratta sostanzialmente di cose interne al Gruppo Gavio, che ne è il proprietario. Fatto sta che il contrario – savonesi alla ribalta – non accade mai. Savona conta sempre meno “cola’ dove si puote ciò che si vuole”. E più non dimandare? Ma no, qualche domandina sarebbe meglio farsela.

AUTOSTRADE & CANTIERI

C’è la tregua di Pasqua, che poi proprio tregua del tutto non è. Qua e là ancora restringimenti, corsie occupate dal materiale, ma in effetti meglio si va. Autostrade per l’Italia si è persino impegnata in una campagna pubblicitaria per farlo sapere. Forse avrebbero fatto meglio a tacere, visto che presto torneremo alla situazione di prima (gran parte di queste considerazioni riguardano ovviamente anche il Gruppo Gavio, che gestisce Savona-Ventimiglia e Savona-Torino). Vale la pena ricordare che il fine lavori, se i tempi verranno rispettati, è previsto per il 2028.

Sarebbe forse l’ora di passare dalle pur appassionate e utili denunce alle vie di fatto: chiedere ad esempio di vederli, questi cantieri, per capire quanta gente ci lavora e per quante ore, di giorno e di notte, senza aspettare che a farlo sia Flavio Briatore. Capofila di un’iniziativa del genere potrebbe essere l’Unione Industriali di Savona, visto che il presidente Angelo Berlangieri è particolarmente ferrato in materia e ha tutti i titoli per farlo.