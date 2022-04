Giornata dell’Autismo, il Comune di Alassio si tinge di blu

Alassio. Il 2 aprile sarà la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo: per celebrarla il palazzo comunale di Alassio e la fontana di piazza della Libertà saranno colorate di blu.

“Si tratta di un disturbo più comune di quanto si pensi – spiega Franca Giannotta, assessore alle politiche sociali del Comune di Alassio – ma che approcciato correttamente apre a nuove prospettive di socializzazione e interazione. Per esempio, alcuni ragazzi con autismo frequentano il nuovo servizio ‘Creativa-mente’ presso i locali comunali di via Robutti e insieme ad altri ragazzi disabili e con disturbi comportamentali di Alassio, con la collaborazione dell’Ufficio Politiche Sociali e di alcuni esercenti, si stanno preparando alla ‘Caccia al tesoro di Pasqua’ prevista per giovedì 14 aprile”.

“I ragazzi delle scuole medie e superiori – aggiunge Giannotta – stanno partecipando all’organizzazione della caccia alle uova anche per i più piccoli con grande fermento, sentendosi responsabilizzati e competenti. Aiutano nella creazione del materiale, nella predisposizione del percorso e alcuni affiancheranno le educatrici durante la caccia al tesoro. Sono stati coinvolti nel percorso alcuni negozi, stabilimenti balneari, l’Ufficio del Turismo, il Comune e la sede dei Servizi sociali che faranno trovare al proprio interno i bigliettini con gli indizi per trovare le uova nascoste in un luogo segreto”

Non solo: nelle giornate proprio del 6 aprile e dell’8 maggio sono previsti due appuntamenti di gioco libero all’aperto presso il Cortile dell’Istituto Don Bosco insieme ai ragazzi dell’Oratorio Salesiano.

“Tutto il gruppo che partecipa all’iniziativa – racconta la coordinatrice Irene Bogliolo – è entusiasta e in trepidante attesa del grande evento. I piccoli fanno già supposizioni e discutono tra loro su cosa potrà succedere in quel pomeriggio. Questa eccitazione ci permette ancora una volta di poter lavorare in maniera efficace sulla socializzazione e sulla creazione di relazioni forti tra di loro”.

“Sono molto felice della risposta da parte delle famiglie coinvolte per la gioia dei propri figli di ritrovarsi dopo tanti mesi di restrizioni e chiusure a causa dell’emergenza sanitaria” conclude l’assessore Giannotta.