Giornata dell’Autismo, anche nella scuola Valerga attività di sensibilizzazione

Loano. Questa mattina gli insegnanti e i bambini della scuola Valerga dell’istituto comprensivo Loano-Boissano, con un giorno di anticipo, hanno voluto celebrare il 2 aprile: giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo.

Dopo attività e riflessioni nelle singole classi, gli alunni si sono incontrati in cortile armati di cartoncino blu, pittura, colla, pennelli: ognuno così ha potuto dare il proprio contributo alla creazione di messaggi significativi. Il blu, infatti, è il colore dominante della giornata, poiché si rinnova la campagna mondiale “Light it up blue”, ideata dall’organizzazione Autism Speaks, che prevede di illuminare di blu i principali edifici delle città di tutto il mondo, come testimonianza della sensibilità nei confronti delle problematiche legate ai disturbi autistici.

L’obiettivo degli insegnanti è quello di “sensibilizzare gli alunni all’accettazione del diverso, alla valorizzazione dei punti di forza che sono in ognuno di noi, con un lavoro di collaborazione e cooperazione per il raggiungimento di un obiettivo comune”.

“E’ sempre una grande emozione vedere i nostri alunni lavorare insieme per condividere attività su temi sociali importanti – commentano le insegnanti -. Dimostrano una grande sensibilità non solo in queste occasioni, ma anche nella vita scolastica quotidiana, rendendoci orgogliose di quello che stiamo seminando, sperando di vedere in futuro dei buoni cittadini del mondo”.